الملك يجتمع مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:04 مساءً - دوت الخليج :- اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله اليوم الاثنين مطار العلمين الدولي في الساحل الشمالي المصري، مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء.

وضم الاجتماع الذي جرى في مطار العلمين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكان في استقبال جلالة الملك، لدى وصوله المطار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، إذ جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية.



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