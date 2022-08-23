بالصور : ضبط سائقين قاما بتدخين الأرجيلة والطهي أثناء القيادة في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:04 مساءً - دوت الخليج :- ضبطت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين سائقين قاما بتدخين الأرجيلة والطهي أثناء القيادة بعد عدم سيطرتهم على مركبتيهما أثناء المسير . صور :

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