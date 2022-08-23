معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا بجميع المحافظات في العراق

في الاونة الاخيرة ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا، وذلك بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن اتاحة نتائج السادس الاعدادي الكترونيا، حيث يمكن لجميع الطلاب الان الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر عن طريق زيارة موقع النتائج الرسمي ومن ثم اختيار خانة نتائج السادس الاعدادي وبعدها ادخال البيانات المطلوبة في خاناتها ثم التمكن من الاستعلام عن النتائج، وقد تم الاعلان عن اتاحة النتائج بجميع المحافظات في العراق “بغداد وذي قار والانبار والبصرة وكركوك وكربلا وغيرها العديد من المحافظات العراقية”، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نعرض لكم في الفقرات التالية رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج الكترونيا وبكل سهولة.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا

مؤخرا وبعد ان انتهى جميع طلاب السادس الاعدادي 2022 من اداء الامتحانات الخاصة بهم خلال الأيام القليلة السابقة في جميع المدن والمحافظات العراقية، بدا جميع الطلبة في حالة تأهب استعدادً للتصريح بموعد نتائج السادس الإعدادي 2022 العراق من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من أجل الحصول على نتائج الطلاب في جميع محافظات العراق الكترونيا، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على تقديم درجات الرافة والمساعدة لجميع الطلبة من خلال تقديم درجات العون التي تقدمها للطلبة، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على مساعدة الطلاب بتقديم لكل طالب متوقف نجاحو علي درجات حوالي خمس درجات في كل مادة، ولكن تم وضع شروط لتقديم درجات الرافة وهي حتي يحصل الطالب علي هذة الدرجات علية أن تكون درجتة في المادة 41 درجة إلى 45 درجة وبالتالي يصبح مجموع الطالب 50 درجة ، وجدير بالذكر ان وكيل وزارة التربية والتعليم العراقية صرح ان “التربية انتهت من مرحلة تصحيح دفاتر امتحانات الدور الأول وهي أيضاً تحتاج الى تدقيق”، وبعدها تظهر نتائج الطلاب مباشرة علي موقع الوزارة لجميع الطلاب.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022

يمكنكم الان الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 بكل سهولة ويسر الكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية: