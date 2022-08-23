نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وأسعار البيك الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة منيو وأسعار البيك الجديدة بعد ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث أن مطعم البيك من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية، والتي يعتبر من أماكن الأكل المفضلة لدى فئة كبيرة من العملاء، ويرجع ذلك لما يتمتع به من مذاق شهي وطعم لذيذ والخلطة السرية التي تجعل وجباته مميزة عن غيرها، كما أن الأسعار بسيطة للغاية مقارنة بجودة الخدمة وحسن المعاملة داخل الفروع، وفي المقال نقدم منيو البيك الجديدة وقائمة أسعار الوجبات والساندوتشات.
منيو وأسعار البيك الجديدة
يضم المنيو وجبات وساندوتشات وعصائر وآيس كريم، بالإضافة إلى الأطباق الجانبية والمقبلات، حيث أن المطعم يصنف كواحد من أفضل مطاعم البروست في السعودية.
كما أن أسعار البيك طرأ عليها تغيرات بسيطة بعد ارتفاع الأسعار وإضافة قيمة الضريبة المضافة التي تبلغ 15%، وعلى الرغم من إضافة الضريبة إلا أن أسعار البيك تعد من أقل وأنسب الأسعار خاصة إذا تم مقارنتها بجودة الطعام وحسن الاستضافة.
منيو وأسعار ساندوتشات البيك
تعتبر أسعار الساندوتشات في مطعم البيك من أفضل الأسعار والتي تناسب شريحة كبيرة من العملاء، وتتمثل فيما يلي:-
- ساندوتش دجاج مسحب بسعر 6.5 ريال.
- ساندوتش جمبري بسعر 10.5 ريال.
- متوفر ساندوتش بيج بيك عادي أو حار بسعر 12 ريال.
- ساندوتش دبل بيك بسعر 7.5 ريال سعودي.
- ساندوتش شيش طاووق بسعر 6.5 ريال.
- متوفر ساندزتش بيج بيك عادي أو حار بالجبنة بسعر 13 ريال.
- ساندوتش شاورما بالثومية بسعر 5 ريال سعودي.
- ساندوتش شاورما بالثومية بسعر 5 ريال سعودي.
- كما متاح ساندوتش برجر دجاج فيليه حار أو عادي بسعر 4.5 ريال.
منيو وأسعار وجبات البيك
كما متاح في المطعم وجبات متنوعة تتكون من دجاج أو مأكولات بحرية، وتتمثل الأسعار على النحو التالي:-
- وجبة جمبري جامبو تتكون من 10 قطع جمبري مع خبز وبطاطس وصوصات متنوعة من اختيار العميل بسعر 30 ريال.
- وجبة جمبري اقتصادية عبارة عن 10 قطع جمبري حجم متوسط مع بطاطس وخبز وصوصات بسعر 22 ريال.
- متاح أيضًا وجبة فيليه سمك عدد 6 قطع فيليه مع خبز وصوصات وبطاطس مقلية بسعر 22.5 ريال.
- وجبة فيليه سمك حار عدد 10 قطع فيليه مع بطاطس وخبز وصوصات من اختيار العميل بسعر 19.5 ريال.
- سناك دجاج مسحب بسعر 4.5 ريال سعودي.
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