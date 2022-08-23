نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم استقدام زوجة إلى السعودية وطريقة الاستقدام بالتفاصيل في المقال التالي
طلب استقدام زوجة، من أهم ما يبحث عنه المقيمين في السعودية من الرجال هو طريقة استقدام الزوجة حيث تقوم السعودية من فترة لأخرى بتحديث بعض الضوابط بشأن الاستدعاء للزوجة من قبل الزوج وبعد أزمة فيروس كورونا تم إضافة بعض التعديلات بشأن استقدام الزوجة إلى السعودية مع العلم انها خدمة إلكترونية إذ تتم بدون الحاجة لاستدعاء الزوج إلى المكتب المختص حيث يقوم بها الزوج المقيم وفيما يلي نعرفكم على تلك التفاصيل الجديدة.
تقديم طلب استقدام زوجة
أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة خطوات استقدام زوجة أونلاين من منصة أبشر كالتالي:
- الذهاب الى رابط المنصة الرقمية لـ أبشر واختيار أبشر أفراد للتسجيل بالحساب الشخصي بالمنصة.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية يُحدد تبويب الخدمات الرقمية والتي تظهر عدة اختيارات مختلفة يُحدد منها الإدارة العامة للوافدين من أجل خدمات الوافدين ثم أمر استقدام العوائل لتظهر صفحة أخرى توضح أي معلومات وشروط مطلوبة لهذا الشأن.
- كتابة البيانات المطلوبة ثم النقر على التالي لاستكمال بقية البيانات ومن الجزء السفلي بالصفحة نختر طلب تأشيرة استقدام لإضافة بيانات الزوجة كاملةً.
- والتأكيد عليها وكتابة رقم التأكد المرسل على الهاتف وفي خلال شهر يتم انتظار رد الوزارة لقبول أو رفض الطلب مع العلم أنه يجب طباعة الطلب المقدم حتى يكون متاح ورقيًا عند الحاجة إليه.
- يجب العلم أنه إذا مر شهر ولم يتم الرد فهذا يعني أن الطلب ملغيًا ويمكن التقديم مرة أخرى فقط.
والخطوات السابقة تتطلب تجهيز وإعداد وثائق استقدام الزوجة المطلوبة من الوزارة ويستغرق الطلب هذه المدة من أجل مراجعة تلك الأوراق بأكملها والموافقة على الاستقدام.
رسوم استقدام الزوجة والابناء
هناك رسوم معينة من أجل السماح باستقدام الزوجة إلى السعودية تطلبها وزارة الداخلية هي:
- إذا كانت المدة ثلاثة أشهر فالرسوم قيمتها ألفين ريال سعودي فقط.
- ومن أجل استكمال طلب استقدام الزوجة يتم سداد مبلغ 400 ريال.
- وإذا طالت المدة من ثلاث إلى ست شهور فإن الرسوم تكون أكثر حيث تصبح ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- أما إذا صارت المدة عام كامل فعلى الزوج المقيم بالمملكة أن يسدد مبلغ قيمته خمسة آلاف ريال سعودي.
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