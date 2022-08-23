نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترحيل الطلاب في نظام نور.. EduWave دخول التسجيل في نظام نور لولي امر جديد في المقال التالي
نظام نور هو أحد الأنظمة التعليمية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وهو ضمن أحد نظم التعليم هناك وفي هذا المقال سوف نوضح ترحيل الطلاب في نظام نور وخطوات التسجيل في نظام نور ومزايا ترحيل الطلاب.
ترحيل الطلاب في نظام نور
تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل خدماتها التعليمية للطلاب، ومن ضمنها ترحيل الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني التعليمي، والذي يتيح نقل الطلاب من مرحلة تعليمة لأخرى شريطة اجتيازهم للمرحلة التي تسبقها، فالنظام يعتمد على نقل الطلاب من مرحلة تعليمية إلى أخرى إلكترونيا، مما يسهل تقديم الخدمة للطالب وولي أمره.
مزايا ترحيل الطلاب ضمن نظام نور
• سهولة الإجراءات اللازمة لتسجيل الأبناء، حيث إن النظام إلكتروني تقوم باختيار أكثر من روضة أو مدرسة على حسب الموقع الإقليمي لك، فهذا يسهل الطريق لذهاب الطلاب لمدارسهم، يضم النظام نواحي تعليمية مختلفة ومنظمة البيانات من خلال قاعدة تعليمية توفر مستقبل تعليمي أفضل وفي الختام نكون قد وضحنا طريقة ترحيل الطلاب عبر نظام نور وأهم مزاياه للطلاب وأولياء الأمور.
ما هي خطوات التسجيل عبر نظام نور
- • للتسجيل عبر هذا النظام يتطلب عدة شروط وهي:
- • أولا الدخول إلى رابط النظام الإلكتروني.
- • يقدم لك الرابط الاسم وتسجيل الدخول، للضغط عليه وتسجيل دخولك.
- • تختار أيقونة تسجيل الأبناء.
- • ثم تختار تسجيل طالب جديد.
- • ثم إدخال رقم الهوية
- • وطبعا من الممكن أن يتم تسجيل الطلاب الغير سعوديين، لكن يتطلب الأمر رقم الإقامة
- • ثم تقوم بتحديد صلة قرابتك بالطالب المراد تسجيله.
- • ثم تكتب بيانات الطالب كاملة، مع تحديد الروضة التي تريد تسجيله بها وأيضا كتابة رغبات أخرى في حالة اكتمال العدد في الروضة المختارة أولا.
- • ثم تقوم برفع مستنداتك وتأكد طلبك.
- • تراجع كافة البيانات من قبل النظام ومن الجهات التعليمية القائمة على هذا النظام وبعد المراجعة سوف تتلقى هاتفا بالقبول أو باستكمال البيانات.
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