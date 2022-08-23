تمويل السيارات من شركة راية للسيارات بالسعودية 2022

شركة راية لتمويل السيارات، الحصول على سيارة في السعودية من أهم الأهداف التي يسعى إليها المواطنين والمقيمين بها ونظرًا لأن شراء سيارة كاش أمر صعب بعض الشيء فيتجه الشخص إلى البحث عن عروض تقسيط السيارات لأنها تكون مريحة أكثر حيث يحق للعميل أن يختر السيارة التي يشاء ويقوم بشرائها بالتقسيط بسداد جزء من المبلغ في البداية والمتبقي يتم تقسيطه على فترات حسب الشركة المتعامل معها أو عروض السيارات التي تكون السيارات بها بأسعار مخفضة، ولهذا يتجه المعظم إلى شركة راية لأنها من الشركات الهامة بالسعودية في مجال تقسيط السيارات نظرًا لمختلف العروض والخدمات المقدمة من الشركة للعملاء خاصةً فيما يتعلق بمدة السداد التي تصل إلى ستين شهرًا حسب سعر السيارة وراتب العميل بالإضافة إلى ميزة أخرى موجودة في شركة راية ولا توجد في الكثير من شركات السيارات الأخرى وهي عدم الحاجة لدفع مقدم أو وجود كفيل.

شروط راية للحصول على تمويل السيارات

نظرًا للمزايا التي توفرها شركة راية للراغبين في الحصول على تمويل السيارات فإن الشروط المحددة من الشركة أهم ما يرغب في التعرف عليه العملاء:

أهم الشروط هي الجنسية السعودية للعميل المتقدم للتمويل. الراتب المسموح به أدنى حد له سبعة آلاف ريال سعودي شهريًا على أن يكون راتب ثابت. بالنسبة للعمر فأقصى عمر مسموح به هو ستين عامًا وأدنى عمر مسموح به هو واحد وعشرين عامًا. فترة العمل السابقة له في عمله الحالي أدناها ستة أشهر مع المرتب السابق ذكره. تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم في التمويل.

أوراق تمويل السيارات من شركة راية

يمكن الاستفادة كثيرًا من عرض تمويل السيارات بدون كفيل وبدون مقدم الذي تعلن عنه وتوفره شركة راية للسيارات للعملاء في السعودية بإعداد الأوراق القادمة:

تقديم مستند يوضح الحسابات البنكية والمعاملات البنكية له في الشهور الثلاثة الأخيرة. صورة العقد للسكن سواء كان ايجار أو ملك. شهادات التأمين الخاصة به. تقديمه لصورة من بطاقة الهوية الشخصية له بشرط أن تكون تلك الصورة متطابقة تمامًا مع البطاقة الأصلية.

تلك الأوراق والشروط السابق ذكرها هي أهم ما يجب على العميل تقديمه وتوفيرها ليحصل على التمويل بسهولة وموافقة الشركة عليه.