نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة بارت تايم للتوظيف للتقديم على الوظائف 1444 في المقال التالي
منصة بارت تايم للتوظيف، توفر السعودية منصات إلكترونية مختلفة من أجل مساعدة المواطنين -مهما كانت أعمارهم- وكذلك المقيمين لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم في المجال الراغبين به وتساعد تلك المنصات كثيرًا في التعرف على فرص العمل الشاغرة سواء كان دوام كامل أو جزئي للطلاب أو الخريجين للكبار وللشباب ومن المنصات التي لاقت الكثير من الاستخدام هي منصة بارت تايم للتوظيف فكيف يمكن استخدام المنصة لإيجاد عمل؟
تفاصيل منصة بارت تايم للتوظيف
تم إطلاق تلك المنصة منذ فترة قريبة والتي من المتوقع أن تساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 مثل تقليل نسبة البطالة في المملكة وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب والباحثين عن عمل حيث توفر لهم المنصة فرص العمل التي تتناسب معهم من خلال المعلومات والبيانات المضافة من قبل هؤلاء الأشخاص والعديد من تلك الفرص توفر عائد مادي جيد ومقبول بالنسبة لمن يقومون بإيجاد عمل من خلال منصة بارت تايم، كما أنها توفر فرص عمل مختلفة ومتنوعة حسب متطلبات الشركة فهناك دوام جزئي ودوام كامل ويتم التقديم في أي منهما حسب رغبة المستعلم، وكذلك هناك عقد يتم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء مدته يمكن تجديده مرة أخرى أو لا.
التسجيل في منصة بارت تايم
هناك عدد كبير من الأشخاص في المملكة يبحثون عن العمل يوميًا ويرغبون في التسجيل في هذه المنصة للاستفادة من خدماتها للوصول إلى فرصة عمل مناسبة، حيث يتم التسجيل كما يلي:
- يتم النقر على رابط منصة بارت تايم الإلكتروني .
- والبحث عن الزر الخاص بالولوج إلى المنصة ثم كتابة البريد الالكتروني المتوفر.
- ويلي ذلك إدراج كلمة السر لهذا الحساب ثم التسجيل للوصول إلى الصفحة الشخصية للمستخدم.
التقديم على وظيفة في بارت تايم منصة التوظيف
إذا وجد المستعلم فرصة العمل المناسبة له يتم التقديم عليها كما يلي:
- فتح الحساب الشخصي بمنصة بارت تايم والبحث عن الوظائف الشاغرة.
- يتطلب البحث تحديد المدينة والاسم والعمر والجنس وما إلى ذلك من أجل تقنين عملية البحث لإيجاد الفرص المناسبة للباحث.
- بعد وضع جميع البيانات المطلوب إدراجها في الحقول الخاصة بها ينقر على البحث ثم تحديد الوظيفة المناسبة من خلال التقديم.
- يتم إدراج الوثائق المطلوبة حتى يقوم صاحب العمل بمراجعتها جيدًا والرد فيما بعد.
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