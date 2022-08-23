رابط نتيجة السادس الاعدادي 2022 جميع المحافظات العراق epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة السادس الاعدادي 2022 الدور الاول جميع المحافظات والذي يهتم بها في هذه اللحظات الآلاف من الطلاب والطالبات، في كافة مدن العراق، يراقبون بقلق وتوتر اعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي في كافة المحافظات العراقية، حيث كانت وزاره التربية والتعليم العراقية، قد أكدت أن نتائج السادس الاعدادي 2021 العراق الدور الاول سوف يتم اعلانها في خلال ساعات قليلة الكترونيا عبر المواقع الرسمية، منها موقع وزاره التربيه والتعليم العراقية، و موقع نتائجنا وموقع النجاح وموقع ناجح والسومرية نيوز عدد من المواقع الإلكترونية التي سوف يتم اعلان نتائج السادس الاعدادي العراق من خلالها، حيث ظهرت بالفعل نتائج السادس الاعدادي لجميع الطلاب والطالبات، وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية، وقد تم نشر ملفات بأسماء الناجحين في جميع مديريات التربية والتعليم.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول جميع المحافظات

كان الطلاب قد أدوا امتحانات السادس الاعدادي في جو من الاحتياطات الصحية والأمنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكانت الامتحانات قد تأجلت بسبب موجة الحر الذي كانت قد اجتاحت البلاد في شهر يوليو الماضي وهو الامر الذي ادى الى اصدار الحكومة قرار تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، وكذلك تأجيل اعلان نتائج السادس الابتدائي، وسيتم خلال ساعات قليلة اصدار نتائج السادس الاعدادي في جميع المديريات التعليمية عبر:

كما أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الكترونياً عبر عدد من المواقع التي ستقوم بنشر النتيجة تبعاً لظهورها في مديريات التربية والتعليم في العراق في محافظات بغداد الكرخ الأولي والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، ومحافظات الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، وبابل وكركوك واربيل والانبار، ومحافظات واسط ونينوى والنجف، ومحافظات البصرة وحلبجة ودهوك، ومحافظات وميسان والمثنى وكربلاء، ومحافظات القادسية وديالى وذي قار، ومحافظات صلاح الدين والسليمانية، وكافة المحافظات العراقية المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق

يمكن للطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي، أن يقوموا الان الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق فور أن يتم إعلانها رسميا ويقوم وزير التعليم العراقي باعتمادها رسمياً ويتم نشرها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربيه والتعليم العراقيه وذلك برقم الجلوس على الطالب والطالبة في السادس الاعدادي أن يقوم بعمل الخطوات التالية:

اولا دخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار ايقونة نتائج الثالث الاعدادي الدور الاول

ثم يتم تحويله الى صفحة اخرى يقوم بكتابة بياناته الشخصية

وهي الاسم ورقم الجلوس ومعلومات أخرى قد يطلبها الموقع

بعد ذلك يضغط الطالب على عرض النتيجة وسوف تظهر أمامه جميع الدرجات التي حصل عليها

كانت امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول العام الدراسي الحالي 2022 قد بدأت في الحادي والعشرين من شهر أغسطس من العام الحالي واستمرت حتي الحادي عشر من شهر سبتمبر لجميع الأقسام المختلفة للطلاب والطالبات في القسم العلمي والقسم الأدبي والقسم المهني والقسم التطبيقي والقسم الأحيائي حيث تم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الأمنية والطبية.

اعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد

ظهرت رسمياً نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد بالنسبة لكل الطلاب وكذلك الطالبات الذين حصلوا علي النجاح في السادس الاعدادي حيث تم قبول اكثر من ثلاثة الاف وخمسمائة طالب في كليات القانون في جامعات العراق واكثر من 3000 طالب في كليات التربية بينما تم قبول اكثر من اربعة الاف طالب في كليات الطب.

تحديث: لم تحدد حتي الان وزارة التربية والتعليم العراقية موعدا دقيقا من أجل أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائج المرحلة الإعدادية في الجولة الأولى لعام 2022 ولكن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول في العراق سيتم نشرها في غضون يوم واحد بعد الانتهاء من مراجعة جميع أوراق الامتحان لذلك، أود دعوة طلاب الصف السادس في علم الأحياء والعلوم التطبيقية والأدب لمتابعة موقع ثقفني لتلقي آخر أخبار نتائج امتحان الصف السادس لعام 2022.