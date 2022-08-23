حل مشكلة غير مؤهل في حساب المواطن للسجل التجاري

غير مؤهل في حساب المواطن، يوفر برنامج حساب المواطن -الذي يعتبر من برامج الدعم الهامة بالمملكة للمواطنين ذوي الطبقة المتوسطة والمنخفضة- دعم مادي شهري يحسن من الحالة المعيشية للأسرة المستفيدة منه ويوفر شروط معينة من أجل التقديم به وقد حدث وتوقف برنامج حساب المواطن من عام 2020 السابق في قبول أي طلبات تسجيل جديدة به وتم الاكتفاء بالعدد الموجود، وحاليًا يواجه بعض المستفيدين مشكلة خاصة في الحصول على الدعم وهي مشكلة غير مؤهل وتظهر لمن لديه سجل تجاري فيكف يمكن حلها؟

ضوابط حساب المواطن

اُطلق برنامج حساب المواطن منذ سنوات قليلة في عام 2017 ولم يظل طويلًا يستقبل طلبات تسجيل جديدة حيث أغلق باب التسجيل في 2020 ولكن مازال المستفيدين المسجلين به يحصلون على الدعم شهريًا ومسموح لهم بإضافة أبنائهم فقط، وهناك بعض الشائعات عن قرب موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى على أن تكون حسب الضوابط القادمة:

عدم قبول طلبات تسجيل جديدة وتعليق كافة الطلبات الحالية. إذا كان فرد مستقل وتخطى 18 عام من الضروري تقديم إثبات استقلاليته. إثباتها يتم من خلال أن يقدم إما عقد إيجار أو تمليك المسكن المقيم به. ويجب الالتزام بهذه النقاط حتى يضمن المستفيدين الحصول على الدعم باستمرار.

حل مشكلة غير مؤهل في حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن يستلزم بعض الشروط الهامة به كأن لا يمتلك المواطن لسجل تجاري خاص به ليكون هناك أولوية لغيره من المواطنين المعدمين في الحصول على الدعم، فبسبب السجل التجاري للمواطن يظهر له غير مؤهل في حساب المواطن ولكن مؤخرًا تم تحديث تلك الضوابط من أجل من يملكون سجل تجاري ويرغبون في الحصول على دعم حساب المواطن ويتم ذلك من خلال النقاط الآتية: