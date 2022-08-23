نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة السادس الاعدادي العراق بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة السادس الاعدادي العراق 2022 جميع المحافظات العراقية، حيث تزداد الآن بكثافة عمليات البحث من جميع الطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي، كما يهتم أولياء الأمور بالبحث عن نتيجة السادس الاعدادي حيث من المقرر أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة اعتماد نتائج الطلاب، وسيقوم وزير التعليم العراقي باعتماد نتيجة السادس الاعدادي في كافة المديريات، حيث كانت وزارة التربية والتعليم في العراق قد أكدت أن نتائج السادس الاعدادي سيتم اعلانها رسميا عبر موقع وزاره التربيه والتعليم العراقيه، سيتم نشر أسماء الناجحين وأوائل الطلاب في جميع الاقسام عبر الموقع الرسمي، حيث سيكون هناك مؤتمر صحفي وذلك من أجل الإعلان الرسمي عن نتائج الصف السادس الاعدادي لجميع الطلاب، من مختلف محافظات العراق الذين كانوا قد دخلوا امتحانات السادس الاعدادي في كل الاقسام أحيائي وعلمي وأدبي ومهني وجميع الاقسام وتم نشر النتيجة عبر موقع السومرية نيوز شبكة أخبار الناصرية، وموقع وزارة التربية العراقية، وموقع النجاح، وكذلك موقع النجاح.

رابط نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2022

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية، حول نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، مؤكدا انه سيتم إعلانها تباعاً، في خلال الساعات القادمة، وذلك في جميع مديريات التربية والتعليم، في كافة محافظات العراق المختلفة، ويمكن ان يقوم بالتعرف على نتيجة السادس الاعدادي بالخطوات التالية:

يقوم الطلاب بدخول رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد ذلك يتم اختيار الطالب نتائج السادس الاعدادي

سوف يتم انتقال الطالب الي صفحة أخري جديدة

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة لجميع الطلاب وهي رقم الجلوس وكتابة الاسم وبيانات أخري

يقوم الطالب والطالبة بعد ذلك بالتأكد من أن البيانات التي تم كتابتها تكون صحيحة

ثم اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر في الصفحة تظهر له جميع التفاصيل الخاصة بها

بالرغم من هناك اهتمام الكثير من الناس بكيفية استخلاص نتائج الصف السادس الاعدادي ما قبل الجامعي في العراق 2022 والذي يتم عبر الوسائل الالكترونية لجميع طلاب في الأقسام المختلفة من اتمام الشهادة الثانوية وهي السم العلمي والقسم البيولوجي وكذلك التطبيقية والقسم أدبي حيث من المحتمل أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السنة الإعدادية السادسة قريباً في جميع المدارس العراقية

نتيجة السادس الاعدادي العراق

من المقرر أن يتم إعلان نتائج السادس الاعدادي جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، في جميع الاقسام علمي وأدبي وتجاري واحيائي ومهني، وسوف تقوم مديريات التربية والتعليم باعلان نتائج السادس الاعدادي محافظات البصرة وبابل ونينوى، ومحافظات الانبار واربيل وبغداد وكركوك وحلبجة ودهوك والقادسية، ومحافظات ديالى وذي قار والسليمانية ، والمثني وميسان والنجف، حيث من المعروف أن النتائج سيتم إعلانها في نفس الوقت لجميع المحافظات، كانت امتحانات السادس الاعدادي 2022، قد تأجلت الي شهر أغسطس الماضي بسبب الموجة شديدة الحرارة التي كانت قد اجتاحت دول الخليج وتسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في العديد من مدن العراق ،جدير بالذكر أن امتحانات السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الأول اخر العام الدراسي كانت قد انعقدت حضوريا في كافة اللجان علي مستوي كل محافظات العراق يوم 11 أغسطس في كافة أقسام الصف السادس الاعدادي سوم القسم الأدبي والمهني والعلمي والتجاري والقسم التطبيقي وكذلك القسم الأحيائي حيث انتهت الامتحانات يوم 11 سبتمبر دون أى مشكلات أو شكاوي.

تحديث: انتهت امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي في كافة محافظة العراق، حيث مازالت عمليات التصحيح مستمرة لكافة أوراق إجابات الطلاب، وبعد ذلك سيكون هناك عمليات مراجعة الأوراق وبعدها يتم رصد درجات وعمل كشوف الناجحين وسيتم الإعلان عن نتيجة السادس الاعدادي الكترونياً لجميع الطلاب والطالبات برقم الجلوس.

تحديث: أكدت منذ قليل وزارة التربية والتعليم العراقية عن صدور نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي لجميع الاقسام المختلف بالنسبة للطلاب والطالبات القسم العلمي والقسم الأدبي و الأحيائي والمهني وكافة الاقسام الاخري، حيث كان الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول والذين لم يحضروا الامتحانات كانوا قد تقدموا لامتحانات السادس الاعداي الدور الثاني.

صرحت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم في دولة العراق، أن نتائج نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد الخاصة بطلاب الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، وقد قام المسؤولين باعلانها رسمياً اليوم وذلك بعد أن انتهت كافة مراحل المراجعة وفرز طلابات الطلاب المتقدمين ابعد اعلان نتائج الاختبارات الخاصة بطلاب وطالبات السادس الاعدادي لكافة المدارس المختلفة من شمال العراق الي جنوبها حيث سيتم ذكر كافة التفاصيل