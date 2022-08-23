روسيا: نتمسك بالحوار مع واشنطن ونحافظ على قنوات الاتصال

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف ردا على سؤال حول سير العلاقات "الروسية- الأمريكية" فى ظل الأزمة الأوكرانية ودعوة الرئيس الأمريكى جو بايدن للتفاوض بملف الحد من الأسلحة الاستراتيجية - "نتمسك بالحوار مع واشنطن، ونعارض محاولات أى طرف لفرض قواعده على بلادنا".
وأضاف أنه "يجرى حاليا تبادل المعلومات بين الأطراف بشأن معاهدة "ستارت- 3"، وأن موسكو موافقة على وضع المعاهدة لكن يوجد مجموعة من الجوانب التى لا يمكن إلغائها ولم يتم مناقشتها بشكل تام بسبب جائحة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن تمديد معاهدة "ستارت 3" هى أبرز إنجازات علاقتنا مع واشنطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تؤكد أن روسيا ستتخذ كل ما هو ضرورى للدفاع عن مصالحها.
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