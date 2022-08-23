زيلينسكى: علمنا سيعود إلى كل مدينة وقرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية خلال مراسم رفع العلم الوطنى لأوكرانيا بالعاصمة كييف.

وقال الرئيس الأوكرانى "إن العلم الأزرق والأصفر لأوكرانيا سوف يرفرف مرة أخرى، حيث يوجد موطنها. فى جميع المستوطنات الأوكرانية المحتلة مؤقتا سوف يرفرف إلى الأبد فى ميليتوبول فى ساحة النصر، حيث لا يمكن أن يكون أولئك الذين سيخسرون هذه الحرب موجودون، وكذلك فى خيرسون فى ساحة الحرية - لا يمكن أن يكون هناك علم لأولئك الذين لا يعرفون ما هى الحرية. العلم الأزرق والأصفر سيكون هناك. وسوف يرفرف أيضا فى مدن القرم".

وشدد زيلينسكى على أنه "بغض النظر عن كيفية محاولة شخص ما تحريف التاريخ، فإن هذه الألوان مرتبطة تاريخيا بشبه جزيرة القرم".