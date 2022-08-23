منظمات إغاثية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وشدد ممثلو المنظمات - وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، خلال فعالية نظمها ائتلاف صنعاء للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى مدينة مأرب بمناسبة اليوم العالمى للعمل الإنسانى - على أهمية تعزيز وتشجيع العمل الإنسانى لمساعدة الضعفاء والدور الذى لعبته المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لتخفيف الأزمة الإنسانية خلال السنوات الماضية من الحرب.

يشار إلى أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنسانى فى اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، والتى تكتظ بالنازحين، وتحتضن أكثر من 62% من نسبة النازحين فى اليمن.

وكان برنامج الغذاء العالمى أكد - فى يونيو الماضى - أنه اضطر إلى تعليق جميع أنشطته فى اليمن، وقد يتجه إلى إجراء مزيد من التخفيض بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمواجهة المتطلبات الإنسانية فى اليمن خلال الشهور الستة المقبلة.

وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأسر المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول إلى أكثر من ستة وثلاثين ألف أسرة غالبيتها من النازحين، خلال الفترة بين منتصف يوليو الماضى ومنتصف أغسطس الجارى.