الـ15 فى عام واحد.. مقتل صحفى بإطلاق نار فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية، كان الصحفى المقتول يدير برنامجًا إخباريًا محليًا على الإنترنت، وقال ممثلو الادعاء فى ولاية جيريرو جنوب المكسيك، إن الصحفى فريديد رومان، قُتل بالرصاص فى تشيلبانسينجو، عاصمة الولاية، وأنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بعمل الصحفى أو بدوافع أخرى.

وبحسب الشبكة، يأتى مقتل الصحفى بعد أسبوع واحد فقط من العثور على الصحفى المستقل خوان أرجون لوبيز، ميتَا بضربة فى الرأس فى ولاية سونورا الحدودية الشمالية.

وتشير البيانات إلى أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام دموية على الإطلاق حتى الآن بالنسبة للصحفيين فى المكسيك، والتى تصنف كأخطر دولة على حياة الصحفيين خارج مناطق الحرب.