روسيا: إسقاط مقاتلة أوكرانية «سو-27» وتدمير مدافع هاوتزز أمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام رسمية فى روسيا، قالت الدفاع الروسية فى بيانها اليومى، إن "أكثر من 75% مارينكا بات تحت سيطرة القوات المتحالفة وعلى وشك تحريرها بالكامل"، مضيفة أنه تم تدمير وحدات من اللواء الأوكرانى رقم 28 فى اتجاه خيرسون ـ نيكولاييف، بجانب تطويق القوات الأوكرانية فى أفدييفكا.

وأكدت الدفاع الروسية تحرير منطقة كومسومولسكوى، وهروب عدد كبير من القوات الأوكرانية فى منطقة نوفوميخيلوفكا دونيتسك، وتصفية نحو 200 من "العناصر المتطرفة"، وتدمير مدافع هاوتزر "M777" الأمريكية.