الاحتلال الإسرائيلى يحاصر قريتين فى الخليل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال وزعت إخطارات طالبت فيها الأهالى بعدم التحرك أو الدخول والخروج من وإلى القريتين، مهددة بفرض عقوبات على من لا يلتزم بذلك.

ووفقًا للوكالة، سيحول هذا الإجراء التعسفى دون تواصل العائلات التى تشتت فى قرى مسافر يطا ومناطق أخرى، حيث توعدت قوات الاحتلال باحتجاز أو الاستيلاء على أى مركبة تتحرك فى المنطقة وعرقلة المارة، والتحقيق معهم وفرض غرامة مالية عليهم.

كما يهدد الاحتلال بتهجير مواطنى مسافر يطا، حيث تجرى قواته مناورات عسكرية ضاعفت من إقامة الحواجز على طول الطرق المؤدية إلى هذه القرى.