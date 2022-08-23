العالم اليوم - المغرب.. وفاة مدير "البسيج" السابق عبد الحق الخيام

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. وفاة مدير "البسيج" السابق عبد الحق الخيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 01:20 مساءً - توفي، صباح الثلاثاء، عبد الحق الخيام، المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الخيام توفي عن 64 عاما بعد وعكة صحية ألمت به قبل أزيد من شهرين.

وكشفت مصادر أن جنازة المدير السابق لمكتب "البسيج" ستقام ظهر اليوم بحضور مسؤولين أمنيين وعدد من الشخصيات.

ويتخصص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والجرائم التي تمس بأمن الدولة.

ويعد الخيام شخصية أمنية غنية عن التعريف، حيث ذاع صيته خلال اشتغاله على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية. حينها، أشرف على تفكيك عدد كبير من الخلايات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وقبل مكتب "البسيج"، كان عبد الحق الخيام رئيسا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تساهم في مكافحة الإرهاب والمخدرات وكافة أشكال التهريب، إلى جانب تكليفها بمعالجة القضايا المالية المهمة والجرائم المعلوماتية.