طريقة التسجيل الجديدة في نظام نور 1444 بعد التعديلات الأخير وقبل بداية العام الدراسي

أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب السعوديين التقديم والاستعلام من خلال المنصة الإلكترونية لنظام نور التعليمي بدلاً من الطريقة التقليدية لتقديمهم إلى المدارس من خلال التسجيل في نظام نور برقم الهوية، وهجف تفعيل هذا النظام لتسهيل تقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، وفي السطور التالية سوف نتعرف على كيفية تسجيل الطلاب الجدد والخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال منصة نور التعليمية.

تسجيل الدخول إلى نور باستخدام رقم الهوية الخاص بك

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنك استخدام رقم الهوية الخاص بك لتسجيل الدخول إلى منصة نور باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور.

انقر فوق “نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور”.

اكتب رقم التعريف الخاص بك ورمز التحقق الإلكتروني في الحقول المتوفرة.

انقر فوق بحث بمعايير البحث.

حدد القسم، واسم المدرسة، والفصل الدراسي، وانقر فوق بحث.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني المسجل للمستخدم.

انقر فوق الارتباط المرسل.

أدخل كلمة مرور جديدة.

انقر فوق تسجيل.

تعليمات تسجيل دخول لنظام نور

يمكن للوالدين تسجيل الدخول إلى نور باستخدام حساب الوالدين والوصول إلى الخدمات التعليمية المختلفة باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع نظام نور.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

أدخل كلمة مرور حسابك.

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة.

الرجاء الضغط على المدخل.

التقديم للطلاب الجدد عبر نظام نور

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة التقدم بطلب للقبول الجدد على جميع المستويات من خلال نظام نور التعليمي باتباع الإجراءات الصحيحة:-

انتقل إلى المنصة الإلكترونية لنظام نور التعليمي.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.

يتم تحديد تسجيل طالب جديد من قائمة تسجيل الأطفال.

الرجاء إدخال رقم معرف الطالب الخاص بك أو رقم بطاقة الإقامة (للمقيمين).

تحديد العلاقة بين الطلاب وأولياء أمورهم.

إضافة وظيفة ولي أمر المدرسة.

ثم أدخل جميع المعلومات الشخصية للطالب في المساحة المتوفرة.

اكتب تفاصيل المدرسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ثم انقر فوق حفظ الاستعلام.

إذا لم يتم قبوله في مدرسته الأولى، يرجى كتابة تفاصيل المدرسة البديلة.

يرجى تحميل المستندات المطلوبة على الموقع، والتحقق من المعلومات المدخلة، والتقدم بطلب.

المستندات المطلوبة لتسجيل طالب على منصة نور

نسخة واضحة من سجلات الأسرة أو الإقامة.

نسخة واضحة من شهادة ميلادك.

نسخة من التطعيمات الأساسية والتحصينات

نسخة من عقد الإيجار أو نسخة من سند الملكية.

الخدمة الإلكترونية لمنظومة نور التعليمية 1444

من خلال نظام نور 1444 التعليمي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة، بعض هذه الخدمات مذكورة أدناه:-