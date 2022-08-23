ملاحق الدور الثاني” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الفني

نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية 2022 جميع الطلاب بالدبلومات الفنية الدور الثاني في حالة ترقب لظهور النتيجة، وذلك بعد تصريح من خلال مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم في الفني في مصر، تفيد بأن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢٢، على وشك الإعلان عنها بعد إتمام عملية المراجعة النهائية وتجهيز النتيجة من أجل إعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وذلك في منتصف الأسبوع الحالي، في هذا المقال سوف نتحدث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني ٢٠٢٢ تابعوا معنا.

نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية

نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية 2022، قال مصدر مسؤول أن نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية فى المرحلة الأخيرة قبل ظهورها رسمياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدبلومات الفنية، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال رصد وتجميع الدرجات ومراجعتها يوم الاثنين الموافق ٢٢ من شهر أغسطس الجاري ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل الدكتور رضا حجازي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ من شهر أغسطس الجاري، حيث انطلقت إمتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني يوم السبت الموافق ٣٠ من شهر يوليو الماضي، واستمرت الامتحانات الى الثلاثاء الموافق ٩ من شهر أغسطس، بجميع أنواع الدبلومات الفنية والتي تشمل على دبلوم زراعي دبلوم صناعي دبلوم تجاري دبلوم فندقي، بجميع محافظات الجمهورية في مصر.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

عقب إعتماد نتيجة الدور الثاني الدبلومات الفنية 2022 من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، يتم تعليق النتائج في جميع المدارس الخاصة بالثانوية الفنية وذلك بحد أدنى يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من شهر أغسطس الحالي، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم، للتقديم في الجامعات المصرية، وقال المصدر المسؤول أن جميع الطلاب بالدبلومات الفنية ستكون شهاداتهم جاهزة قبل موعد تنسيق الدبلومات الفنية وذلك في أواخر الشهر الحالي.