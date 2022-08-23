نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق استمارة الحماية الاجتماعية 2022.. رابط استمارة التسجيل في قاعدة الفقر تحديث بيانات راتب الرعاية الاجتماعية spa gov lq في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة الحماية الاجتماعية 2022 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية بجميع المحافظات العراقية حيث أعلن السيد الدكتور وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أن الوزارة ستطلق قريباً رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2022-2023 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، هذا وسوف نتابع معكم أهم الأخبار والتفاصيل فيما يخص استمارة التقديم للشمول برواتب الرعاية الاجتماعية 2022.

تحديث: تجدون أدناه كافة التفاصيل بخصوص رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022-2023 ، وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدء التسجيل من خلال تفعيل رابط الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر.

استمارة الحماية الاجتماعية

استمارة التسجيل في قاعدة الفقر الحماية الاجتماعية 2022 ، وأوضح السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه وبعد استكمال كافة المتطلبات الخاصة بإطلاق الشمول برواتب الحماية الاجتماعية سيتم تفعيل رابط استمارة التقديم للشمول براتب الرعاية الاجتماعية على الفور كما أكد سيادته الاجتماع المنعقد السبت المنقضي لهيئة الحماية الاجتماعية أن الوزارة قد انتهت من جميع التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الحماية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية.

وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان 2022 لأكثر من مليون و390 ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى اكثر من 204 مليار دينار عراقي، ودعي الدكتور عادل الركابي جميع الأسر المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية لمراجعة منافذ الصرف الآلي لاستلام الرواتب الخاصة بهم.

الاستمارة الإلكترونية التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2022

وفي ذات الصدد أكد عادل الركابي أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد وضعت خطة محكمة وآلية دقيقة وواضحة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية، بهدف تلاشي لتلافي الأخطاء السابقة التي حصلت أثناء التقديم للشمول في عام 2016 مشيرا أن الوزارة حسمت بحدود 43 ألف اسره ممن تقدمت للشمول في 2016 وتم شمولها براتب الحماية الاجتماعية.

هذا وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل فيما يخص إطلاق رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2022 للتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية بجميع محافظات العراق، وسوف نرفق لكم هذا الرابط فور توفره على الفور وذلك من خلال تحديث لهذه الصفحة، تابعوا معنا.

شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022

كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت سالفاً عن شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية وأوضحت خلالها السن الذي يُمكن صاحبه من التقديم على الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط كالتالي:

أن يتراوح عمر المتقدم من الذكور بين 15-60 عاماً، وللإناث بين 15-55 عاماً.

أن يكون المتقدم أنهى دراسته.

يمكن للأشخاص الذين يدرسون ضمن الدراسات المسائية التقديم.

لا يمكن أن يكون المتقدم يحصل على راتب رعاية أو راتب موظف حكومي.

أن يكون المتقدم قد سجل في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ولديه رقم استشارية.

استمارة التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2022 ، وجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستمراراً لسير حملة سلة رمضان التي تم إطلاقها مع بدء الشهر المبارك تحت رعاية السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الطبية الموحدة للإغاثة الدولية 100 سلة رمضانية للأرامل و المطلقات المستفيدات من خدمات مضله الحماية الاجتماعية.

تحديث: الكثير يراسلنا عبر التعليقات يتساءل عن رابط استمارة التقديم على رواتب الحماية الاجتماعية 2022 ، ونود أن نُذكركم متابعينا الكرام وأشقاءنا في العراق، أن السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد صرح منذ أيام قليلة أنه سيتم إطلاق رابط استمارة الحماية الاجتماعية قريباً، ولك من أجل التقديم على رواتب الحماية الاجتماعية ، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص ذات الشأن.

وعلى نفس الاتجاه أصدر الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية توجيهاته للمسؤولين بهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة برصد أسماء المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية لحسم التراكم الموجود ضمن الشمول الجديد على نهج التخصيصات المرصودة للهيئة في موازنة 2022 ، موضحاً خلال الاجتماع الذي تم انعقاده بهيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أنه سيتم حسم وحسم موضوع التراكم الموجود للسنوات الماضية 2016 و2017 و2018، وأكد أيضاً أنه سيتم إطلاق رابط استمارة التقديم على الحماية الاجتماعية 2022 قريباً جداً حيث يستطيع المواطنين التسجيل بكل سهولة ويُسر للشمول برواتب الرعاية الاجتماعية بجميع المحافظات العراقية.

رابط استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2022

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النائب ستار العتابي أنه تم تداول موضوع زيادة راتب الرعاية الاجتماعية مع اللجنة المالية بحضور الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتفاق على شمول من 300 إلى 400 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية، مُشيراً أنه تقرر زيادة مبلغ 75 ألف دينار على راتب الرعاية الاجتماعية لكل أسرة مشمولة، هذا وسيتم إطلاق رابط استمارة التقديم على الرعاية الاجتماعية 2022 قريباً خلال أيام.

تحديث: نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متمثلة في هيئة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين أنه لا وجود لأي تقديم على راتب الرعاية الاجتماعية حالياً، وأن كل ما يتم نشره عبر الصفحات أو المواقع الإلكترونية ليس له من الصحة في شيئ وأن كل ما يتم نشره بخصوص رابط استمارة التقديم على الشمول الجديد براتب الإعانة الاجتماعية لا وجود له، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر استمارة الشمول الجديد على راتب الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي وكذلك الصفحة الرسمية على فيس بوك.

استمارة الحماية الاجتماعية 2021

تحديث: من خلال متابعتنا المستمرة فيما يخص إطلاق استمارة الحماية الاجتماعية 2022 ، نشرت هيئة الحماية الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشوراً جاء مضمونة كالتالي: “من اجل تبسيط الإجراءات على المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذ العمل باستمارة الحماية الاجتماعية 2022 الخاصة بالبيان السنوي الإلكتروني خلال الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وبخلاف استمارة الحماية الاجتماعية 2022 ، تواصل هيئة الحماية الاجتماعية نشر المزيد فيما يخص الشأن العراقي والمستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية، حيث أكدت الهيئة توضيحاً وذلك خلال ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أول أمس مُشيرة أن إصدار البطاقة التموينية الإلكترونية هي من مهام واختصاصات وزارة التجارة وان الهيئة سبق وان أرسلت جميع أسماء المستفيدين والمستفيدات إلى وزارة التجارة بهدف إصدار البطاقات.

استمارة البيان السنوي تحديث بيانات الحماية الاجتماعية spa gov lq

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق استمارة البيان السنوي تحديث بيانات الحماية الاجتماعية 2022 ، وذلك من أجل ضمان وصول راتب الحماية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمستفيدات من راتب الرعاية الاجتماعية ، كما أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن استمارة البيان السنوي التي تهدف إلى تحديث بيانات الحماية الاجتماعية ، ستكون متاحه لمدة عام من تاريخ إطلاقها. ويُمكنكم إتمام هذه العملية من خلال الدخول عبر رابط استمارة البيان السنوي spa gov lq ، كما يُمكنكم معرفة الطريقة الصحيحة لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية من خلال إتباع الخطوات المبينة.

تحديث – من الملحوظ يوجد تزايد في عمليات البحث من قبل الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث الشهير “جوجل” رغبة منهم في التوصل إلى رابط استمارة التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2022 في العراق ، وسط حالة من الترقب والانتظار لما سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فيما يخص تفاصيل إطلاق استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 ، وحتى الآن لم يتم نشر ما هو جديد بخصوص استمارة التقديم على راتب الحماية الاجتماعية ، وذلك بهدف الحصول على الراتب المخصص لجميع المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية 2022.

رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022-2023

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 بالعراق، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه بتوجيه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، فعلت الوزارة رابط الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر 2022-2023 ، وذلك وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.

ومن خلال الدخول عبر رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، واتباع الخطوات الموضحة يُمكنكم ملئ البيانات المطلوبة والتسجيل في قاعدة بيانات الفقر لشمول براتب الرعاية الاجتماعية 2022، كما يُمكنكم الإطلاع على آلية التسجيل في استمارة قاعدة الفقر ، ومعرفة جميع الشروط الواجب توافرها.