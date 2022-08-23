القضاء العراقى يعلق أعماله بسبب رسائل تهديد

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جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة العراقية، جاء فى نص القرار أن هناك محاولات للضغط على مجلس القضاء الأعلى من متظاهرى بعض التيارات "لإصدار قرار بحل مجلس النواب، وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
وأضاف نص القرار أنه "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجًا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون".
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