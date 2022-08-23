جدرى القرود يضرب جميع الولايات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن ولاية وايومنج الأمريكية أبلغت عن حالة إصابة واحدة بالمرض لتصبح الولاية الأخيرة فى البلاد التى تعلن انتشار المرض.

وأعلنت وزارة الصحة فى الولاية الأمريكية، أن حالة الفيروس الوحيدة هى من رجل مقيم فى مقاطعة لارامى، مضيفة أن ممثلى الصحة العامة بالولاية تابعوا الشخص المصاب لمعرفة ما إذا كان السكان الآخرون على اتصال مباشر معه.

وقالت عالمة الأوبئة بالولاية أليكسيا هاريست، "نظرا لانتشار جدرى القردة من خلال الاتصال الوثيق، فإننا لا نعتقد أن خطر الفيروس أصبح الآن مصدر قلق أكبر للمجتمع المحلى أو لمعظم الناس فى الولاية"، مشيرة إلى أن جدرى القردة لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات المألوفة كالإنفلونزا أو كوفيد.

وحتى الأمس، تم الإبلاغ عن 15 ألفا و 433 حالة جدرى القردة فى الولايات المتحدة من بينهم 3 آلاف حالة فى نيويورك تليها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وجورجيا، بحسب بيانات المركز الأمريكى.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق، مرض جدرى القردة حالة طواريء صحية عامة بعد أن تفشى المرض فى الولايات المتحدة.

وانتشر مرض جدرى القردة بشكل سريع فى أمريكا منذ أن أكدت السلطات الصحية فى بوسطن أول حالة إصابة فى الولايات المتحدة مايو الماضى، حيث كانت آخر مرة أعلنت فيها الولايات المتحدة حالة طواريء صحية عامة كانت لمواجهة كوفيد 19 فى يناير 2020.