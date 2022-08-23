العالم اليوم - أنقرة: ترحيب فلسطيني بعودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 12:21 مساءً - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، الثلاثاء، إن السلطات الفلسطينية، بما يشمل فصائل سياسية مختلفة، ترحب باستئناف العلاقات بين تركيا وإسرائيل وتريد استمرار الحوار.

وفي مقابلة مع قناة خبر غلوبال، قال تشاويش أوغلو إن مرشحا لشغل منصب سفير البلاد لدى إسرائيل سيُعرض على الرئيس رجب طيب أردوغان في "الأيام المقبلة".

وكان رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، الأسبوع الماضي، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الأسبوع الماضي: "في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - إسرائيل وتركيا تستعيدان السفيرين والقنصلين العامين".

وأضاف: "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اتقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".