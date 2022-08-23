معدلات القبول الموحد 2022 || مؤشرات الإلتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد

أصبحت معدلات القبول الموحد 2022 الأردن أهم ما يبحث عنه المئات من خريجي الثانوية العامة توجيهي لعام 2022 لمعرفة التخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية ومعدلات القبول فيها ليمكنهم التسجيل للعام الدراسي المقبل، وجدير بالذكر أنه كان طلاب الصف الثاني عشر قد انتهوا من الامتحانات النهائية لهذا العام خلال الفترة القليلة الماضية، وفي انتظار إعلان الجامعات الأردنية عن معدلات القبول الموحد والحدود الدنيا للمعدلات التنافسية لذلك نتعرف معكم معدلات القبول الموحد.

معدلات القبول الموحد 2022

لا شك أنه تختلف معدلات القبول الموحد 2022 الأردن من جامعة وأخرى وذلك أيضا باختلاف تخصصات الجامعة، حيث تضع كل جامعة في المملكة الاردنية الهاشمية منظومة جديدة لكل عام وفقا للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الأردني، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها عقب ظهور النتائج من قبل مجلس التعليم العالي الأردني، وفي سياق متصل اطلق المجلس من خلال منشور رسمي عبر موقعه السياسة الجديدة التي من المقرر اتباعها لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية للحصول على البكالوريوس للعام الجامعي 2022/2023.

مؤشرات معدلات القبول الموحد 2022 الأردن

يمكنكم التعرف على معدلات القبول الموحد 2022 الأردن ومعدلات القبول بالجامعات الأردنية من خلال الدخول إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد حيث يقوم بطرح وتحديد الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية للأقسام الأدبية والعلمية ومن المتوقع أن تكون معدلات هذا العام على النحو التالي:

الطب 99.4 – 99.5

كلية الصيدلة 97.8

الأسنان 98.7

هندسة العمارة 97.7

الهندسة المدنية 97 -97.3

الهندسة الكهربائية 96.8

الهندسة الكيميائية 96.8

الهندسة الصناعية 97.3 -97.4

هندسة الحاسوب 96.7 -98.1

العلاج الطبيعي 96.7

علوم السمع والنطق 95.7

العلاج الوظيفي 95.6

علم الحاسوب 96.1

الذكاء الاصطناعي 96.8 – 97.7

أنظمة المعلومات الحاسوبية 92.8 – 93

الرياضيات 95.6

الإنتاج الحيواني 87

الكيمياء 93.7 -97

نظم المعلومات الإدارية 94.9

اللغة الانجليزية وآدابها 98.4

اقتصاد الأعمال 94.6

اللغة الانجليزية التطبيقية 99.2

اللغتين الأسبانية وانجليزية 97.7

اللغتين الروسية والانجليزية 95.4

اللغة الألمانية والانجليزية 97.6

اللغة العربية آدابها 97.3

أما عن معدلات القبول في جامعة ال البيت ٢٠٢٢