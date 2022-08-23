نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي 2022 الأن لجميع المحافظات العراقية عبر الموقع الرسمي للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول هو أهم ما يسأل عنه الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية، حيث تبين من خلال تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية بخصوص آخر المستجدات أنه تم الانتهاء من نحو 92% من أعمال تصحيح أوراق الاجابات، وقد تم تسجيل تلك النسبة بشكل رسمي عبر موقع الوزارة على الفيسبوك، كما أعلنت الوزارة عن تفعيل الرابط المخصص لطلاب العراق من أجل استخراج النتائج سادس اعدادي، علما بأن الموقع المخصص من الوزارة سوف يتيح لك النتيجة بشكل مباشر فور إعلانها رسميا، وإليكم المزيد من التفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي 2022

اتاحت وزارة التربية العراقية خدمة استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 برقم الجلوس بشكل الكتروني من خلال رابط تم تفعيله مؤخرا لتسهيل الحصول على النتيجة بشكل مفصل من المنزل، وبعد اعلان الوزارة عن اقتراب موعد ظهور النتيجة اشتدت عمليات البحث بشكل ملحوظ عن هذا الرابط، ليمكنهم الحصول على الدرجات بمجرد ظهور النتيجة، حيث يشعر الطلاب وذويهم بحالة كبيرة من القلق.

خطوات استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022

كذلك حرصت الوزارة على توضيح الخدمات اللازمة لـ استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022، وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

موقع نتائجنا لـمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2022

يعتبر موقع نتائجنا هو احد اهم المواقع التابعة لوزارة التعليم العراقية والذي تم تخصيصه لـ استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022، وهو من المواقع التي تشهد ضغط كبير جدا بمجرد إعلان نتائج الطلاب و يتيح الموقع نتائج الطلاب pdf، اما عن توقعات الموعد النهائي لظهور النتيجة، فعلى الرغم من عدم وجود أي تصريحات رسمية صدرت عن وزارة التربية العراقية حول ذلك إلا أن بعض المتخصصين توقع ان يكون ذلك غدا الثلاثاء 23 اغسطس حتي الخميس 25 اغسطس، إلا أنها ليس إلا توقعات ولم تعلن أي مصادر عن أيتقارير حول موعد إعلان رسمي للنتيجة.