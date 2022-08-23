نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الكليات العلمية” تنسيق كليات علمي علوم ورياضة المرحلة الثانية 2022 والكليات المُتاحة للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد غلق باب تنسيق كليات علمي علوم ورياضة المرحلة الثانية 2022، لذلك يزداد البحث حاليا بشكل كبير عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات في تنسيق كليات المرحلة الثانية والثالثة 2022، حيث يتهيأالطلاب لبداية المرحلة جديدة بعد معرفة الكليات المتاحة امامهم، وجدير بالذكر أنه قد بدأت عمليات التسجيل على المرحلة الثانية كما هو مقرر لها منذ يوم الخميس الماضي ومازالت مستمرة لمدة 5 أيام، ومن المفترض أن تنتهي تلك المرحلة في يوم الاثنين القادم الموافق 22 أغسطس، وفي هذه المرحلة يتم توفير أماكن في الجامعات المصرية في مختلف المحافظات لما يقرب من 269202 طالب، وإليكم التفاصيل بالكامل في التقرير التالي.

تنسيق كليات علمي علوم ورياضة المرحلة الثانية 2022

أصبح تنسيق كليات علمي علوم ورياضة المرحلة الثانية 2022 هو الشغل الشاغل الذي يبحث عنه آلاف من الطلاب واولياء امورهم الآن وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد غلق باب التسجيل على تلك المرحلة، حيثتعمل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات على تسكين ما يقرب من 269202 طالب وطالبة ، بعد ان اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلميأن بداية الحد الأدنى للمرحلة الثانية لشعبة العلوم : 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، وعدد الطلاب في تلك الشعبة بلغ 223294 طالب، وفي الشعبة الأدبية يبدأ الحد الأدنى للقبول من 238 درجة أي بنسبة 58.05% فأكثر وعدد الطلاب فيها حوالي: 45908 طالب.

الكليات المتاحة في تنسيق كليات علمي علوم ورياضة المرحلة الثانية 2022

هناك العديد من الكليات التي تحتوي على أماكن شاغرة في تنسيق كليات علمي علوم ورياضة المرحلة الثانية 2022، نذكر منها ما يلي:

أولا الأماكن المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم 2022

التمريض

الطب البيطري

العلوم

الجامعات التكنولوجية

الزراعة

الحاسبات والمعلومات

الاقتصاد والعلوم السياسية

الذكاء الاصطناعي

الألسن

الإعلام

الآثار

بقية الكليات النظرية

ثانياً الأماكن المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة 2022

الذكاء الاصطناعي

الحاسبات والمعلومات

التخطيط العمراني

الجامعات التكنولوجية

فنون جميلة عمارة

الاقتصاد والعلوم السياسية

الإعلام

الألسن

الآثار

الكليات النظرية

الفنون التطبيقية.

ينتظر الآن طلاب الثانوية العامة 2022 اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للعام الدراسي الجاري 2022، حيث قد بدأ التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية منذ ايام قليلة وتم غلق باب التسجيل يوم الاثنين الثاني والعشرين من اغسطس، ومن المقرر ان تظهر النتائج خلال ساعات قليلة على موقع التسيق الرسمي التابع لوزرة التربية والتعليم على شبكة الانترنت.