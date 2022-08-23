بوريل يعلق على حظر دخول الروس لأوروبا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "إى يو أوبزرفر" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن بوريل قوله خلال مؤتمر فى إسبانيا إن "منع دخول جميع الروس ليس فكرة جيدة، فر أكثر من 300 ألف روسى من بلادهم، هل سنغلق الباب أمام هؤلاء الروس؟".

وذكرت الصحيفة، أنه من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل، لمناقشة الموضوع بعد أن دعت فنلندا وإستونيا وجمهورية التشيك إلى حظر تأشيرة على مستوى الاتحاد الأوروبى للسائحين الروس الأسبوع الماضي.

كما وضع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ثقله وراء الحظر، لكن الإدارة الأمريكية حذرت من ذلك، وفى بيان، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه "من المهم رسم خط بين تصرفات الحكومة الروسية وسياساتها فى أوكرانيا والشعب الروسى".

ولم تقدم المفوضية الأوروبية حتى الآن أى توجيه رسمى بشأن هذه القضية، لكن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم التشيك ولاتفيا، علقت تأشيرات الدخول للروس.

وكتب وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى على تويتر أمس الإثنين "ستسعى جمهورية التشيك إلى تعليق اتفاقيات تسهيل التأشيرات التى أبرمها الاتحاد الأوروبى مع روسيا وبيلاروسيا".

وبينما حظرت دول الاتحاد الأوروبى السفر الجوى المباشر من روسيا، مما حد من عدد السياح الذين يصلون إلى عواصم الاتحاد الأوروبى، فإن سانت بطرسبرج لا تبعد سوى 300 كيلومتر عن العاصمة الفنلندية ولا يزال بإمكان الروس السفر إلى إستونيا وفنلندا والوصول إلى أوروبا من هناك.

وقال مسؤولون حكوميون فنلنديون إنه منذ رفع القيود المفروضة على سفر كوفيد، زادت المعابر الحدودية الروسية إلى فنلندا بنسبة تتراوح بين 10 و30 % مقارنة بالربيع.

لكن فى الأسبوع الماضي، عارض المستشار الألمانى أولاف شولتز، إصدار حظر شامل لأن الاستبعاد التام للسياح الروس من شأنه أن يأتى بنتائج عكسية ويضر بمعارضى الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع مناقشة حظر التأشيرة فى اجتماع الوزراء الأسبوع المقبل فى براج.