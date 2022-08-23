رئيس بولندا يصل كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الرئيس البولندى سوف يشارك فى القمة الدولية الثانية لمنصة القرم التى تعقدها أوكرانيا عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يشارك فيها الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، بالإضافة إلى عشرات الدول والمنظمات الدولية.

ويقوم الرئيس دودا بزيارة أوكرانيا عشية عيد استقلال البلاد، وهذه هى زيارته الثالثة لأوكرانيا منذ بدء التدخل العسكرى الروسى.

وفى نفس السياق، نقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء عن باول سزروت رئيس مكتب الرئيس البولندى، قوله إن هذه الزيارة ستتضمن اجتماعًا مع الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكي" فضلا عن إجراء محادثات حول الدعم العسكرى والدفاع عن أوكرانيا من الناحية الاقتصادية والإنسانية والسياسية.

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم، أصبحت منطقة روسية بعد استفتاء أجرى لسكان شبه الجزيرة فى مارس عام 2014، حيث أيد 96.77% من الناخبين فى القرم و95.6% فى سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا، ولا تزال أوكرانيا تعد شبه جزيرة القرم ملكا لها.