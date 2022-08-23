سفير روسيا باليابان: مسار طوكيو يعطل عودة العلاقات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، قال جالوزين فى بيان له: "إن مسار اليابان فى مواصلة ضغط العقوبات على روسيا يؤجل آفاق عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، كما أنه يمثل خطوة غير ودية وقصيرة النظر وتأتى بنتائج عكسية عليها".

وشدد جالوزين على أن النهج الذى تسلكه اليابان لن يؤثر على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مضيفًا أن اقتصاد روسيا قادر على تحمل كل هذه القيود والضغوطات.

وفى وقت سابق، عقدت الحكومة اليابانية اجتماعا لبحث الخطوات المقبلة فى ضوء التطورات فى أوكرانيا، حيث أكدت خلاله عزمها على التواصل مع دول مجموعة السبع بشأن العقوبات ضد روسيا.