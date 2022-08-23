«اليونيسيف»: 10 ملايين طفل يواجهون الجفاف الحاد فى القرن الإفريقى

وقال تقرير "اليونيسيف" إنه خلال الفترة ما بين فبراير وحتى أبريل الماضى، ارتفع عدد الأطفال الذين يواجهون تبعات الجفاف مثل الجوع الشديد وسوء التغذية والعطش من 7.25 مليون إلى 10 ملايين طفل على الأقل.
وبناء على ذلك، رفعت المنظمة الأممية قيمة مبالغ المساعدات الطارئة التى تطالب بها من 119 مليون إلى 250 مليون دولار، بما يعكس الاحتياجات المتزايدة فى مختلف أنحاء منطقة القرن الإفريقى.
وكشفت "اليونيسيف" عن أن أكثر من 1.7 مليون طفل فى مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يحتاجون إلى علاج عاجل من مشكلة "سوء التغذية الحادة"، مضيفة أنه إذا لم تسقط الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، فسوف يرتفع هذا العدد إلى مليونى طفل.
ومن جانبه، قال محمد فال، المدير الاقليمى لليونيسيف لمنطقتى شرق وجنوب إفريقيا، إنه "إذا لم نتحرك الآن، فسوف نشهد طوفان من وفيات الأطفال فى غضون أسابيع، فالمجاعة قاب قوسين أو أدنى".
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