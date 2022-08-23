أمريكا توجه رسالة عاجلة لمواطنيها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها فى كييف مواطنى الولايات المتحدة المتواجدين فى أوكرانيا إلى المغادرة فورًا، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد جاءت دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لمواطنيها بمغادرة أوكرانيا بعد معلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية. وبحسب الوكالة، حددت وزارة الخارجية الأمريكية لمواطنيها الموجودين فى أوكرانيا ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية. كما استندت وزارة الخارجية الأمريكية إلى النتائج التى قدمتها أجهزة المخابرات الأمريكية السرية، يوم الإثنين الماضى.

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