العالم اليوم - فورد تشطب آلاف الوظائف مع التحول للسيارات الكهربائية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - أكدت مجموعة "فورد" العملاقة لصناعة السيارات إلغاء حوالى 3000 وظيفة خصوصا في أميركا الشمالية والهند، في وقت تسعى الشركة لتسريع تحوّلها إلى المركبات الكهربائية.

وفي ظل التحدي الذي تواجهه من "تسلا" وشركات ناشئة أخرى، سرّعت شركات تصنيع السيارات التقليدية إنتاج نماذجها الكهربائية في السنوات الأخيرة.

وتشمل إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها "فورد" ألفي وظيفة ثابتة وألف متعاقد معظمهم في الولايات المتحدة وكندا والهند، لكنها لا تؤثر على عمال المصانع، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية في تموز/يوليو أن "فورد" التي توظف حوالى 182 ألف شخص حول العالم تستعد لخفض عدد الوظائف بالآلاف.

وقال رئيس الشركة جيم فارلي في تموز/يوليو "لدينا عدد كبير جدا من الأشخاص في أماكن معينة، لا شك في ذلك".

وأضاف "لدينا مهارات لم تعد مفيدة.. ولدينا وظائف ينبغي تغييرها"، من دون أن يحدد عدد الوظائف التي ستُلغى.

وسبق للشركة أن ذكرت بأنها تنوي إنفاق 50 مليار دولار على إنتاج المركبات الكهربائية بحلول العام 2026.

وأعلنت في آذار/مارس أنها تنوي خفض نفقاتها المرتبطة بالمركبات التقليدية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنوبا.

وأفاد المتحدث بأن إلغاء الوظائف المعلن الاثنين "يتوافق مع ما كنا نصفه منذ مدة" ويهدف إلى جعل "فورد" "أكثر فاعلية".