نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي خطوات طلب الارض والشروط 1444 الكترونيا في المقال التالي

يتردد كثيرًا التساؤل بشأن كيفية الحصول على منحة أرض من الديوان الملكي السعودي والشروط المطلوبة حتى يتم استحقاق المواطن للمنحة، فهناك الكثير من الأشخاص التي ليس لديها سكن خاص بها أو أن سكنها لا يصلح للعيش فتطالب المملكة العربية السعودية بتقديم قطع أراضي أو وحدات سكنية حتى يعيشوا بها، كما يقدم الديوان السعودي العديد من الخدمات والمساعدات التي تجعل المواطن يعيش بشكل مريح في بلده بدلًا من أن يفر منها باحثًا عن المساعدة في غيرها. شروط استحقاق منحة أرض من الديوان الملكي السعودي يجب أن يكون الشخص المتقدم على منحة الأرض السكنية سعودي الجنسية.

في حالة أن المواطن المتقدم على الدعم السكني أقل من السن القانوني 18 عام فيجب أن يقوم الوصي عنه بتقديم الطلب عنه.

يشترط أن يكون المستفيد من الدعم متواجد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المتقدم لأي سكن أو قطعة أرض مملوكة له خلال الخمس أعوام الأخيرة.

ومن الضروري أنه لم يكن حصل من قبل على أي نوع من أنواع الدعم السكني.

يمكن للأبناء الذين توفى والدهم تقديم طلب الحصول على أرض سكنية ويجب أن يكون الابن عمره أقل من 25 عام.

كما أنه يمكن للفتيات تقديم الطلب في حالة أن والدها متوفى وأمها هي عائلها الوحيد وغير متزوجة وجنسية أمها هي الجنسية السعودية.

الفئات الأولى للحصول على المساعدة هي المرأة الأرملة أو المطلقة والتي تعول أبناء من أب سعودي سواء حي أو ميت. صيغه معروض جاهز لطلب المساعده خطوات طلب منحة وحدات سكنية من الديوان الملكي السعودي قم بالدخول على رابط موقع “ سكني ” الإلكتروني” وبعدها قم بالنقر على “تسجيل الدخول” وقم بملء بياناتك بشكل صحيح.

” الإلكتروني” وبعدها قم بالنقر على “تسجيل الدخول” وقم بملء بياناتك بشكل صحيح. بعد ذلك ادخل على “منصة النفاذ الوطني الموّحد” وسجل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك على منصة “أبشر” الرقمية.

انقر على زر “حساب المستفيد” ثم قم بالموافقة على كل شروط وأحكام الموقع وحدد نوع السكن الذي ترغب في الحصول عليه.

ثم انقر فوق أيقونة “استمرار” وسجل بياناتك المطلوبة وأجب على كل الأسئلة الموجودة ثم انقر على أيقونة “حجز الأراضي” وبعدها قدم الطلب. عمر شويل - جدة التقديم على أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي خطوات طلب الارض والشروط 1444 الكترونيا - ثقفني

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