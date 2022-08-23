وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر رابط الوظائف  للرجال والنساء 1444

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية مؤخرًا عن فتح باب الوظائف القيادية والتي تكون متاحة للجنسين الذين يفضلون الالتحاق بمناصب وزارة الشؤون الإسلامية، لأنه يعطي المالك قيمة دينية واجتماعية فريدة، جاء ذلك مع إعلان الوزارة أنها ستبدأ في التقدم لعدد من الوظائف المتاحة للرجال والنساء وقد أدى ذلك إلى قيام الكثيرين بالبحث عن رابط التقديم لهذه الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية من أجل التقدم للوظائف بالشكل الصحيح، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول الوظائف.

التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

تم إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والتجنيد والإرشاد بموجب المرسوم الملكي رقم أ / 3 الصادر بتاريخ 20 محرم 1414 هـ، حيث أن الوزارة مسؤولة عن الإشراف على كل ما يتعلق بالتبرعات الخيرية وتطوير مساجدها وكنائسها، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتركيز على المراكز الإسلامية في الخارج شراكات مع الجماعات والمؤسسات الإسلامية والمشاركة في جهود المملكة العربية السعودية للنهوض بالأنشطة الإسلامية.

الوظائف المتاحة في وزارة الشؤون الإسلامية 1444

أعلنت إدارة التوظيف بوزارة الشؤون الإسلامية والتجنيد والإرشاد رسمياً أن هناك العديد من الوظائف المتاحة لمن يستوفون شروط التقديم وهذه الوظائف هي:

وظيفة الإمام في المسجد للرجال فقط.

وظائف عامل متاحة فقط للرجال.

وظيفة الإشراف على مسجد هي وظيفة تعاقدية، وهذه الوظيفة متاحة للرجال والنساء على حد سواء.

العمل كحارس أمن، هذه الوظيفة متاحة لكل من الرجال والنساء.

رابط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

يمكن لأي شخص التقدم للوظائف الشاغرة التي تم افتتاحها حديثًا في وزارة الشؤون الإسلامية باتباع الخطوات التالية: