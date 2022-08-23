Vivo V23e 4G مراجعة هاتف فيفو الجديد | أهم مميزات وعيوب الهاتف

Vivo V23e 4G هاتف جديد آخر ينضم إلي سلسلة أجهزة شركة فيفو من الهواتف الذكية. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق مجموعة من الهواتف الجديدة ضمن عائلة الـV الخاصة بهواتفها ، والتي تنطلق في فئة الهواتف الاقتصادية العليا. فقدمت الشركة هاتفي Vivo V23 وهاتف Vivo V23e 4G الجديد ، والذي يعتبر أحد صفقات الشركة الجديدة. فالهاتف يأتي مع معالج من Media Tek ويأتي من نوع Helio G96 والذي يوجد في عدد من هواتف الشركات الأخري. فالمعالج متوفر في هواتف : Redmi note 11s ، Redmi note 11 pro 4G ، Infinix note 12 vip ، Infinix note 12 G96 ، وأيضاً هاتف Poco M4 pro. كما يتوفر الهاتف أيضاً بشاشة من نوع AMOLED مع جودة FHD+ ، لكن تتوفر بمعدل التحديث المعتاد 60 هيرتز. أما عن الكاميرات والتصوير فالهاتف متوفر بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل ، مع إمكانية التصوير 4K. كذلك الهاتف أيضاً متوفر مع بطارية بحجم 4050 مللي أمبير مع دعم سرعة شحن 44 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo V23e 4G الجديد من شركة فيفو.

مواصفات هاتف Vivo V23e 4G :

‌يتوفر الهاتف بوزن يأتي مقدراً بحوالي 172 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، لكن يتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، لكن يتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بكارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

وكالعادة في أغلب هواتف تلك الفئة السعرية لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP رسمية للهاتف لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.‌

رسمية للهاتف لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع AMOLED تأتي بحجم 6.44 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل.‌

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 409 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ لكن الشاشة تأتي مع معدل التحديث العادي 60 هيرتز ، والمعتاد علي أغلب هواتف تلك الفئة السعرية.

الأداء :

‌يتوفر الهاتف مع نظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة Google ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الخاصة والمميزة Funtouch 12 .‌

الخاص بشركة ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الخاصة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G96 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.05 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري تتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن مع تردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن وحدة معالجة الرسوميات المتوفرة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

مع معالج من نوع .‌ كذلك الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرا هاتف Vivo V23e 4G :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـAF مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الهاتف أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مع دعم خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة مع دعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 120°.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل ، وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وبمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Vivo V23e 4G مع سماعات خارجية أحادية من نوع مونو وليست ستيريو.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع مونو وليست ستيريو.‌ لكن لا يأتي الهاتف مع دعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

ولا يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.

بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما أن الهاتف متوفر بدعم مجموعة من المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، والجيروسكوب أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر تتوفر بحجم 4050 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 69% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ مدخل الشحن يأتي كذلك من النوع السريع Type C ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً يتوفر الهاتف في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود ، والأزرق.

سعر هاتف Vivo V23e 4G :