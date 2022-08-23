نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 للنساء والرجال وشروط التقديم واخر موعد للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444، منذ أن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية يوم الأحد 21 أغسطس 2022 عن فتح باب التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية لوظائف (مراقبين، حراس الأمن، الدعوة) وهذا للجنسين الرجال والنساء و وظائف ( الأئمة والمؤذنين)، الوظائف متوفرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولذلك بدأ عدد كبير من المواطنين السعوديين بالبحث عن طريقة التقديم في الوظائف ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم السبت القادم، كما حددت الوزارة طريقة التقديم وهي إلكترونية عبر وظائف الشؤون الإسلامية الإلكتروني للوظائف وهناك بعض المواطنين الذين يعانون من عدم القدرة على التقديم وذلك بسبب الضغط الشديد على الموقع للتقديم.

رابط تقديم وظائف الشؤون الإسلامية 1444 للنساء والرجال

صباح يوم الأحد 21 أغسطس 2022 أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن فتح باب التقديم في الوظائف عبر موقع وزارة الشؤؤن الإسلامية الإلكتروني وهذه الوظائف للرجال والنساء، وتتمثل الوظائف في الآتي (مراقبين، حراس أمن، الدعوة، أئمة، ومؤذنين)، هذه الوظائف متاحة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وبدأ الجميع بالتقديم في الوظائف حيث أكدت الوزارة على ضرورة رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم مع توافق شروط التقديم في المتقدم.

خطوات التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية 1444

سنقدم لكم خطوات التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية عبر الموقع الرسمي بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى موقع الشؤون الإسلامية الإلكتروني.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة وظائف الشؤون الإسلامية.

ثم قم بتحديد نوع الوظيفة التي تريد التقديم إليها.

قم بقراءة الشروط والموافقة عليها.

ثم قم بالدخول إلى بوابة النفاذ الوطني.

قم بتسجيل الدخول، وكتابة جميع البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف الشؤون الإسلامية.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

موعد التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية

لقد حددت وزارة الشؤون الإسلامية عن فتح باب التقديم في الوظائف بدء من يوم الأحد 21 أغسطس 2022 الموافق 23 محرم 1444 ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم السبت القادم 27 أغسطس 2022 الموافق 29 محرم 1444.

شروط التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية 1444

لقد حددت الوزارة شروط التقديم في وظائف الشؤون الإسلامية للرجال والنساء وهي: