تايوان: مستمرون فى تعزيز دفاعاتنا مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء عقدته رئيسة تايوان، اليوم الثلاثاء مع وفد أمريكى من جامعة ستانفورد. وقالت وين - خلال اللقاء، إن تايبيه تقف على الخطوط الأمامية ضد التوسع الاستبدادى، وسوف تستمر بتعزيز استقلاليتها فى مجال الدفاع. وكانت رئيسة تايوان قد أكدت - أمس - أن الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف لتايبيه فى مجالى الأمن والاقتصاد، وذلك خلال لقاء عقدته مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكومب، الذى وصل إلى مطار تايبيه لبدء رحلة تنمية اقتصادية فى تايوان وكوريا الجنوبية.

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