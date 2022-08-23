تصريح جديد من اليابان بشأن العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أنها ستبقى على العقوبات المفروضة على روسيا فى ظل استمرار تدخلها العسكرى على أوكرانيا، بينما ستتعاون مع دول مجموعة السبع الأخرى خصوصا أن الأزمة تدخل فى شهرها السابع.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا - الذى حضر اجتماعا افتراضيا للوزراء وكبار المسؤولين بسبب إصابته بكورونا - أصدر تعليماته بصياغة تدابير لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب المستمرة.

وصرح وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى للصحفيين بعد الاجتماع بأن كيشيدا أمره بمواصلة "ردود الفعل الدبلوماسية" اليابانية، بما فى ذلك فرض عقوبات، مع ضمان سلامة المواطنين اليابانيين فى روسيا وأوكرانيا وتأمين نظام الدفاع اليابانى.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا للصحفيين إن "المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة قد تحدث فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ أيضا"، مضيفا أنه سيعزز دفاعات اليابان.

وكانت روسيا قد أعلنت تدخلها العسكرى فى أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، مما دفع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى إلى فرض عقوبات مختلفة، بما فى ذلك تجميد أصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تعهدت الدول بالتخلص التدريجى من اعتمادها على موارد الطاقة الروسية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى دورى - إن الاجتماع كان فرصة لكيشيدا لتبادل فهم الوضع الحالى المحيط بالحرب مع أعضاء مجلس الوزراء الجدد الذين انضموا إلى تعديل وزارى أخير.