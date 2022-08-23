موت وخراب ديار.. فيضانات أفغانستان تقتل 20 شخصا فى يومين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أضاف محمد نسيم حقانى أن الأمطار الغزيرة دمرت آلاف المنازل وألحقت أضرارًا بالأراضى الزراعية.

كانت البلاد تعانى من بعض الكوارث الطبيعية هذا العام، بما فى ذلك الجفاف والزلزال الهائل الذى أودى بحياة أكثر من 1000 شخص فى يونيو.

وقال حقانى المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث فى أفغانستان "عشرين قتيلا و35 أصيبوا جراء الفيضانات فى إقليم لوجار".

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير.

كافحت حكومة طالبان، التى سيطرت على البلاد فى أغسطس الماضى، لمواجهة الكوارث وطالبت بالمساعدة.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد فى رسالة فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى: "نطلب من المجتمع الدولى وخاصة الدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية مساعدة الضحايا بشكل عاجل".

قدمت الوكالات الإنسانية العالمية المساعدة منذ شهور، لكنها حذرت من أنها بحاجة إلى مزيد من الوصول والتمويل لتجنب وقوع كارثة إنسانية حيث أصبح الآلاف بلا مأوى ولا يمكنهم الوصول إلى مأوى أو مياه شرب نظيفة.