رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني جميع المحافظات 2022 برقم الجلوس والاسم

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022، أعلنت معظم محافظات مصر عن إعلان نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي لهذا العام 2022، حيث قد أقامت امتحانات الدور الثاني يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس واستمرت لمدة 7 أيام حتى يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم الفني عن بدء أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات، فهناك الآلاف من الطلاب الذين لم يستطيعوا أن يجتازوا الدور الأول بنجاح ولذلك تأهلوا للدور الثاني، ومنذ عدة أيام قليلة بدأ عدد كبير جداً من المحافظين من جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالإعلان عن النتيجة، ونسبة النجاح كبيرة جداً تتعدي من 80%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

قامت مديرية التربية والتعليم الفني بتوجيهات إلى جميع اللجان الإلكترونية الخاصة بأعمال التصحيح بسرعة الانتهاء من عملية تصحيح امتحانات الدور الثاني لكي يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن لكى يستطيعون الطلاب اللحاق بتقديم إلي المرحلة الدراسية الجديدة، ولذلك قامت جميع لجان التصحيح على أقصى معايير الدقة والشفافية والسرعة للإعلان عن النتيجة، وأوضحت الوزارة أن طريقة استخراج النتيجة ستكون إلكترونية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم الفنية المصرية.

كما وضحت ان النتيجة ستكون متوفرة في جميع المدارس بعد إعلان النتيجة لكي يستطيع الطلاب الحصول على شهادة النجاح للتقديم فى المرحلة الدراسية الجديدة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

هناك الكثير من المحافظات من ضمنهم محافظة الإسماعيلية والمنوفية وقنا ومحافظة المنيا، وتستمر المحافظات في إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن لجميع الطلاب من جميع المحافظات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

أعلن منذ ساعات قليلة جدًا محافظة الشرقية تصل نسبة النجاح 75.71%، كما أعلن محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني نسبة نجاح 87.4%، وأعلن محافظ المنيا النتيجة بنسبة نجاح 89.59%، وأعلنت أيضا محافظة الشرقية و محافظة المنيا، وتستمر المحافظات في إعلان النتيجة.

أعلن معظم محافظات مصر نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022، حيث شهد الجميع أن نسبة النجاح هذا العام للدور الأول مرتفعة جدًا تصل إلى 90%، وتستمر المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة بإعلان عن النتيجة والبدء في تنسيق الشهادة الإعدادية التي سيحددها كل محافظة وسيتم الإعلان عنها قريباً قبل منتصف شهر سبتمبر، ويمكن للطلاب استخراج شهادة النجاح من المدارس.