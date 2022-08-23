نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 جميع المحافظات الدور الأول epedu.gov.iq عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022، بدأ عدد كبير جداً من الطلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي بالعراق بالبحث عن نتيجة الدور الأول، حيث قد بدأ عدد كبير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بالخوف والقلق الشديد بشأن النتيجة، فقد كانت آخر امتحانات الدور الأول يوم الأربعاء 9 أغسطس 2022، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من الامتحانات ببدء أعمال التصحيح في جميع اللجان الإلكترونية وبدأ أعمال التصحيح ستبدأ وقد صرحت الوزارة منذ عدة ساعات عن الانتهاء من تصحيح 6 مواد دراسية، ولكن لم تحدد الوزارة موعد إعلان النتيجة ولكن من المتوقع الإعلان عن النتيجة قريباً جدًا.

استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

يستمر طلاب الصف السادس العراقي بالبحث بشكل مكثف جدًا على جميع محركات البحث بالبحث عن النتيجة، حيث قد وضحت الوزارة في وقت سابق أنها ستقوم بإعلان عن موعد إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، لقد كانت الامتحانات هذا العام 2022 في مستوى الطالب المتوسط وكانت تسودها حالة من الاستقرار والهدوء لذلك لم يتم رصد مشكلات بشأن الامتحانات، وصرحت الوزارة أن طريقة استخراج نتائج الشهادة الإعدادية العراق ستكون إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن الاستعلام واستخراج النتيجة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة نتائج السادس الاعدادي.

قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم الضغط على تسجيل عرض النتيجة.

فور اعتماد النتيجة سيتم تفعيل رابط استخراج النتائج لكي يستطيع الطلاب معرفة النتيجة و نسبة النجاح.

رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022

يترقب جميع طلاب وطالبات الصف السادس العراق إعلان النتيجة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة قبل أنتهاء شهر أغسطس 2022، سوف تعلن الوزارة عن موعد إعلان النتيجة، والكشف عن أسماء أوائل الدفعة، وسيتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد إعلان نتيجة السادس الاعدادي العراق 2022

حتى الآن لم تحدد وزارة التربية والتعليم العراقية الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، ولكن من المتوقع ان يتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر أغسطس 2022.

جميع طلاب الصف السادس العراقي يقومون بالبحث عن النتيجة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريباً جدًا خلال الأيام القليلة القادمة، حتى الآن لم تنتهي أعمال التصحيح ولذلك لم تحدد وزارة التربية والتعليم العراقية موعد إعلان النتيجة، ولكن جميع المؤشرات تؤكد على أن النتيجة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.