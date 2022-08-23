من جديد.. مقتل صحفى مكسيكى على أيدى مسلحين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات المكسيكية إن صحفيا مكسيكيا قتل بالرصاص فى سيارته مساء أمس الإثنين، فى ولاية جيريرو الساحلية وسط أكثر الأعوام دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين فى مجال الإعلام فى المكسيك.





ونقلت وكالة "رويترز"، عن وسائل إعلام محلية، أن الكاتب الصحفى فريديد رومان "فريدى" تعرض لكمين بعد ظهر الاثنين فى مدينة تشيلبانسينجو من قبل مهاجمين مسلحين على دراجة نارية.

قُتل الصحفى بعد نشره عمودًا عن التورط المزعوم لسياسيين محليين فى اختفاء 43 طالبًا فى عام 2014، والذى وصفه المحققون بأنه "جريمة دولة" الأسبوع الماضى.

جاء مقتل رومان فى أعقاب مقتل 3 صحفيين آخرين فى المكسيك على الأقل هذا الشهر وما لا يقل عن 18 آخرين حتى الآن هذا العام، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان.

قالت المنظمات التى تركز على حرية الإعلام إنها تعمل على تحديد ما إذا كانت وفاة رومان مرتبطة بمهنته.

هذا العام هو بالفعل الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للصحفيين المكسيكيين، وفقًا للمادة 19.

وقد تصاعد العنف ضد الصحافة فى ظل إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذى تولى منصبه فى عام 2018، حسبما ذكرت المنظمة.