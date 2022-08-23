ووفقًا لوكال "رويترز"، اتهم المدعى العام دييجو لوتشيانى، رئيسة الأرجنتين السابقة، وهى صوت لا يزال مؤثرا للجناح اليسارى فى الحزب البيرونى الحاكم، بالاحتيال على الدولة والتورط فى مخطط لتحويل الأموال العامة أثناء الرئاسة بين عامى 2007 و 2015.
سيُعرف الحكم فى غضون أشهر، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، على الرغم من أن فرنانديز دى كيرشنر قد تستأنف الحكم أمام محاكم أعلى، الأمر الذى قد يستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائى.
وقال لوتشيانى فى معرض دفاعه عن الحكم الذى أثار توترات سياسية جديدة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية "ربما تكون هذه أكبر مناورة فساد عرفتها البلاد على الإطلاق".
على موقع تويتر، قالت فرنانديز دى كيرشنر، التى أدلت بشهادتها أمام المحكمة فى عام 2019، إنها تواجه "فرقة إعدام قضائية إعلامية" و"ليست محكمة دستورية".
وأضافت الرئيسة السابقة أنها لم تُمنح فرصة للإدلاء بشهادتها بشأن عناصر جديدة فى القضية وأنها ستقدم دفاعها على وسائل التواصل الاجتماعى يوم الثلاثاء.
وأدان الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز القرار على تويتر، ووصف القرار فى بيان بأنه حالة اضطهاد قضائى.
وقال البيان "لم يتم إثبات أى من الأفعال المنسوبة للرئيس السابق".
كما طلب المدعى العام منع فرنانديز دى كيرشنر من تولى منصب عام مدى الحياة.
وأظهر التلفزيون المحلى، فى وقت لاحق يوم الاثنين، أن الشرطة المحلية فرقت عشرات المتظاهرين أمام منزل كيرشنر فى العاصمة بوينس آيرس، فى معسكرات مؤيدة ومعارضة لطلب المدعى العام.
ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هى والمسؤولون الآخرون فى إدارتها يفضلون الشركات المملوكة لرجل الأعمال لازارو بايز فى عمليات تقديم العطاءات لعشرات الأشغال العامة فى المنطقة الجنوبية من باتاجونيا، وكثير منها كانت أسعارها باهظة أو لم تكتمل.
يشك العديد من الخبراء فى أن رأس المال الذى يُزعم أنه تم تحويله كان سيعود إلى أيدى عائلة كيرشنر من خلال شركاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيسة الأرجنتين السابقة مهددة بـ السجن 12 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.