بدون كفيل بموافقة فورية 50,000 ريال بأقساط ميسرة بدون تحويل للراتب

بدون كفيل بموافقة فورية من أهم المزايا التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة حيث نجحت الشركة في توفير أحتياجات ومطالب العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى الشركة بإجراءات ميسرة للجميع بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل حيث يحتاج التمويل الشخصي توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر في حالة إذا كان المتقدمين يعملون في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وغير ذلك من الشروط التمويلية المطلوبة لضمان الحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة ومرنة لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر بموافقة من شركة إمكان للتمويل في السعودية.

كافة الشروط اللازمة عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

يطلب الكثير من العملاء السعوديين الحصول على التمويل الشخصي المُصغر الذي يعرف حاليًا بأسم التمويل الميسر عن طريق شركة إمكان للتمويل في المملكة عام 1444 هجريًا ولكن يمكن الآن الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالسعودية بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل راتبك الشهري ولكن يتم ذلك بعد توفير كافة الشروط والضوابط الهامة للتمويل في الشركة كما يلي:

يشترط التمويل الميسر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط.

كذلك التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية يطلب توفير سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين.

إيضًا يحتاج التمويل الشخصي توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 4000 ريال سعودي بموافقة من شركة إمكان.

توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 6 أشهر من جميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

أهم المميزات المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي

يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع معايير اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري المرن لمدة سنتين على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري لذلك نقدم لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر كافة المزايا المتاحة في الشركة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة: