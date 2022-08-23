نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 رابط وخطوات الاستعلام ادبي وعلمي في المقال التالي

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 التي ينتظرها الكثيرين، ويعيشون في حالة من القلق والتوتر تخيم على الطلاب داخل دولة اليمن لعام 2022 راغبين في معرفة النتائج الخاصة بالطلاب في اختبارات الدور الأول للثانوية العامة التي تم أدائها في الوقت الأخير، وذلك تعقبا لإطلاق النتائج بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم داخل اليمن والتي يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني، لذلك نوضح لكم طريقة الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة داخل اليمن لعام 2022 من خلال رقم الجلوس عن طريق الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو ارقام الاتصال التي تم توضيحها خلال المؤتمر الذي عقد أمس. نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 قام الطلاب بأداء الإمتحانات للثانوية العامة داخل اليمن في الوقت الأخير ليصل إلى عدد 100 ألف طالب.

ذلك للتخصص العلمي والأدبي وهي الإمتحانات التي تم أدائها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا اللعين.

حيث حرصت وزارة التربية والتعليم على تطبيقها أثناء الإمتحانات أو في مرحلة تصحيح الإمتحانات.

وأنه مع بداية الانتهاء من عمليات التصحيح بدأ التساؤل المتزايد عن النتائج وسبب تأخرها.

كما أنه من المخطط إطلاقها بعد نتائج الصف التاسع في اليمن والتي يتم الإعلان عنها في الوقت القريب بعد الانتهاء من عمليات المراجعة للإمتحانات. لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن بالخطوات قامت وزارة التربية والتعليم اليمن التعليم اليمن بإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالاستفسار عن نتائج الإمتحانات للثانوية العامة وذلك بعد القيام بالخطوات التالية: في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe.gov.ye بشكل مباشر.

بشكل مباشر. ثم النقر على كلمة الثانوية العامة.

بعد ذلك يتم اختيار التخصص العلمي والأدبي.

ثم تسجيل اسم الطالب بالكامل.

في هذه الخطوة يتم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم يتم النقر على كلمة عرض النتيجة

في النهاية سيتم توضيح النتيجة الخاصة بالطالب مع بيان بدرجاته في كل المواد. طرق الاستعلام عن نتائج اليمن الثانوية من الجدير بالذكر أن نتائج الثانوية العامة في اليمن هو الحدث الأبرز الذي يتم التساؤل المكثف عليه من خلال الطلاب والطالبات داخل اليمن.

ذلك يتزامن مع تأخره بسبب عدم إطلاق نتائج التاسع في اليمن نظرًا للتدقيق الشديد في عمليات التصحيح والمراجعة للإمتحانات.

وقد تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي أنه بداية من الامس الإثنين يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالهاتف الثابت على الرقم “160”.

كما أنه من الممكن القيام بإرسال رقم الجلوس الخاص بالطلاب برسالة نصية من خلال شبكة الاتصالات “يمن موبايل” إلى نفس الرقم السابق ذكره.

من الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب من قبل مدير عام الاختبارات بالوزارة “صالح الوادعي”.

حيث أوضح الاسماء لكافة اوائل أقسام الثانوية العامة العلمي ، الأدبي ، الانجليزي. عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 رابط وخطوات الاستعلام ادبي وعلمي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 رابط وخطوات الاستعلام ادبي وعلمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.