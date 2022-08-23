نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وأدبي والحدالادني للقبول للجامعات عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 من أكثر العمليات البحثية خلال تلك الفترة الحالية، وتعد مختلف الرغبات للطلاب بالمرحلة الأولى على وشك أن ينتهى منها الطلاب، لذا فالطلاب من المرحلة الثانية، وبعد أن يتم تحديد الحد الأدنى الخاص بها سيتم تسجيل رغباتهم بالموعد المحدد من قبل مكتب التنسيق، وفيما يلي أهم المعلومات عن مؤشرات التنسيق للمرحلة التالية، حيث ان درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 كانت بالنسبة للقسم العلمي مائتين ستة وأربعين درجة، وبنسبة مئوية تصل لحوالي ستين بالمائة، بينما للطلاب من القسم الأدبي مائتين ستة وثلاثين درجة، والنسبة المئوية بحد أدنى ثمانية وخمسين بالمائة، وهي قيمة الحد الأدنى للقبول والتسجيل بتلك المرحلة الثانية سنعرض كافة التفاصيل الخاصة لمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 تزيد رغبة الطالب في الاستفسار حولها، وذلك بعد قرب الانتهاء من التسجيل لرغبات طلبة المرحلة الأولى، ومن خلال مكتب التنسيق الإلكتروني أيضا سيتم التسجيل بالمرجلة الثانية والتي سيعلن عن تفاصيلها في القريب العاجل.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

بداية التسجيل للرغبات ستكون بالانتهاء تماما من تسجيل الرغبات الخاصة بطلاب المرحلة الأولى، وبدء تسكين بيانتهم بالكليات التي تم قبولهم فيها، وفيما يلي نوضح أهم المعلومات التي توضح مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية.

بالنسبة للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة الأدبية سيكون الحد الأدنى بداية من سنين بالمائة بالنسبة للشعبة الأدبية.

طلاب شعبة علمي رياضيات سيكون التنسيق المتوقع للمرحلة الثانية بداية من ثمانين بالمائة.

بالنسبة لشعبة علمي علوم من المتوقع أن تبدأ من مجموع خمسة وثمانين بالمائة، وتلك النسب لا تعد هي النسب الرسمية إذ أن التسجيل للرغبات الخاصة بالطلبة والطالبات من المرحلة الأولى لم ينتهى.

سيتم الإعلان عن حد المرحلة الثانية الأدنى بداية من الإعلان عن الانتهاء من كل خطوات تنسيق المرحلة الأولى، وتسجيل الرغبات.

بالنسبة للطلاب المرحلة الثانية من كل الأقسام يتم تحديدها وفق البيانات والتحليلات الخاصة بمكاتب التنسيق، وذلك على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

في البداية يتم الدخول الي موقع التنسيق الرسمي

يتم اختيار تسجيل الرغبات

ثم بعد ذلك إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بكل طالب

يتم بعد ذلك كتابة الرغبات التي تريد الحصول عليها بكل حرص ويمكن كتابة حتي 75 رغبة لكل طالب وهذا علي حسب الموقع الجغرافي

كما أنه يمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة وهذا لان موقع التنسيق يحتفظ بآخر تعديل لان به الطالب

الكليات المتاحة في المرحلة الثانية 2022

في القسم العلمي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية كلية الطب البيطري وكليات التمريض وكلية العلوم وكلية الزراعة وكلية التكنولوجيا وكلية الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية وكليات الألسن وقد بلغ الحد الادني لطلاب الشعبة الأدبية 58.5% بينما قد بلغ الحد الادني لطلاب الشعبة العلمية 60%