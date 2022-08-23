موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 والحد الأدنى للقبول بالجامعات عبر موقع التنسيق الرسمي 

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، في إطار سير عمليات تقديم الطلاب لرغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة، تستمر المرحلة الثانية لمكتب التنسيق، والتي بدأت بدورها يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري موعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الطلاب رغباتهم من خلال موقع مكتب التنسيق الالكتروني، والتي تمتد بدورها حتى الساعة مساء يوم الاثنين، وقد أعلن من جانبه الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات قد وصل إلى 185 ألف طالب وطالبة عبر موقع التنسيق الالكتروني.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

كما قدم السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق مجموعة من النصائح والتحذيرات لطلاب الثانوية العامة ومنها: ضرورة ترتيب رغبات كل طالب قبل تسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، لكي يستطيع الالتحاق بالكلية التي يرغب بها بناءاً على المجموع الذي حصل عليه، ووفقاً للموقع الجغرافي الذي يلائم الطالب، مشدداً على ضرورة احتفاظ الطالب بالرقم السري الخاص به، حتى لا يقوم أي شخص بتعديل رغبات الطالب دون علمه، كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة تضم إجمالي 269 ألفاً وطالبين، حيث تسجل الشعبة العلمية إجمالي 246 درجة بحد أدنى 60%، وللقسم الأدبي بمجموع 238 درجة بحد أدنى 58.5%.

طريقة الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2022