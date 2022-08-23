نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساند التعطل عن العمل رابط التسجيل وشروط الحصول على الدعم من مؤسسة التأمينات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساند التعطل عن العمل رابط التسجيل وطريقة التقديم، والخطوات المطلوبة ، من أجل الحصول على الدعم المخصص للمتعطلين عن العمل “عبارات” يتم البحث عنها يومياً من قبل المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين فقدوا وظيفتهم بدون إرادة ولايملكون دخل لمواجهة الأعباء المعيشية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد19)، وأيضاً ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه بسبب التطورات، والمشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030

ماهو نظام ساند التعطل عن العمل

يعد نظام ساند من أهم البرامج التي تساعد المواطن السعودي وسوق العمل في توطين الوظائف الخاصة بالقطاع الخاص وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمتعطلين عن العمل بدون إرادتهم ،ومساعدتهم للحصول على العمل علاوة على تقديم البرامج التدريبية لتنمية المهارات الازمة لاحتياج سوق العمل، ويتوقف صرف الدعم إذا تبين عدم الالتزام بالجدية والسعي في البحث عن وظيفة.

صدر البرنامج بمرسوم ملكي في 12\3\ 1435 هجري برقم “م\18 ” وقد بدأ تطبيق البرنامج في المنشآت التي تتبع التقويم الميلادي في 1سبتمبر عام 2014 أما المنشآت التي تستخدم التقويم الهجري بدأ بها النظام في 1\11\1435

ويطبق نظام ساند على المواطنين الذين لم تبلغ أعمارهم 59 عام ولم يصلوا إلى سن المعاش.

شروط الحصول على ساند للعاطلين عن العمل

وضعت وزارة التأمينات السعودية عدد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في مقدم طلب ساند وذلك للتحكم في استحقاق الدعم ووصله للمستحقين فعلياً ومن أهم تلك الشروط

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن يكون غمره أقل من تسعة وخمسون عاماً.

تقديم إثبات بأن المتقدم لم يترك العمل بإرادته.

التحقق من عدم وجود أي مصدر للدخل أو وظيفة وقت تقديم طلب ساند.

يقدم الطلب بعد ترك الوظيفة ومضي 90 يوما.

القدرة على العمل والالتزام بالبرامج والتدريبات التي يقررها البرنامج.

متى ينزل ساند بعد التقديم على طلب الدعم

بعد التقديم على طلب تأمين ساند ينتظر المتقدم حوالي 20 يوم وذلك من أجل الحصول على التأمين الذي يبلغ 66% من راتب العامل الأساسي قبل ترك الوظيفة.

رابط تسجيل ساند التعطل عن العمل

يتم تقديم طلب من خلال رابط دخول موقع وزارة التأمينات الاجتماعية السعودية إلكترونيا وعمل حساب ثم تقديم الطلب وانتظار الموافقة خلال 20 يوما.

خطوات تقديم طلب ساند

عقب استيفاء شروط الحصول على ساند للعاطلين يقوم المتقدم بإجراء الخطوات التالية: