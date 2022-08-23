رئيس الوزراء الماليزى السابق يصل إلى المحكمة العليا

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق إلى المحكمة العليا فى البلاد يوم الثلاثاء فى المرحلة الأخيرة من استئنافه لإلغاء إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا فى قضية مرتبطة بفضيحة مالية.





ووفقًا لـ "رويترز"، من المحتمل أن تصدر المحكمة الفيدرالية فى ماليزيا حكمها يوم الثلاثاء أو تحدد موعدًا جديدًا لقرارها، بعد أن أنهى المدعون الماليزيون مرافعاتهم يوم الجمعة، بينما رفض محامو نجيب تقديم مذكراتهم، مشيرين إلى عدم كفاية الوقت للاستعداد.

وصل نجيب قبل إجراءات المحاكمة المقرر أن تبدأ فى الساعة 9:30 صباحًا 0130 بتوقيت جرينتش، ولوح للصحفيين لكنه لم يعلق، فيما تجمع نحو 100 من المؤيدين خارج المحكمة وهتف بعضهم: "العدل لنجيب".

أُدين نجيب، (69 عامًا)، فى يوليو 2020 بارتكاب جريمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال لتلقيه بشكل غير قانونى نحو عشرة ملايين دولار من "SRC International"، وهى وحدة سابقة لصندوق الدولة "1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد" أو "1MDB".

وحكم على نجيب، الذى دفع بأنه غير مذنب، بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 210 ملايين رينجت أى ما يعادل 46.84 مليون دولار.

وقال ممثلو الادعاء إن حوالى 4.5 مليار دولار سُرقت من "1MDB" - التى شارك فى تأسيسها نجيب كرئيس للوزراء فى عام 2009 - فى فضيحة واسعة النطاق تورط فيها مسؤولون ومؤسسات مالية فى جميع أنحاء العالم.

نجيب، الذى يواجه عدة محاكمات بشأن هذه المزاعم، نفى باستمرار، ارتكاب أى مخالفات.

استبدل رئيس الوزراء السابق فريقه القانونى قبل ثلاثة أسابيع فقط من بدء استئنافه النهائى فى المحكمة الفيدرالية الأسبوع الماضى.

وقال نجيب إن حقه فى محاكمة عادلة معرض للخطر، بعد أن رفضت المحكمة عدة طلبات لتأجيل الاستئناف للسماح لفريقه القانونى الجديد بالاستعداد بشكل كامل.

وقدم محاموه السابقون التماسًا مكتوبًا قبل جلسات الاستماع.

وفى مذكراته، أورد نجيب 94 سببًا لتبرئته، بما فى ذلك أن المحاكم الأدنى درجة قد أخطأت فى بعض النتائج التى توصلت إليها.

وقال ممثلو الادعاء إن نجيب كان على علم بأن الأموال التى حصل عليها فى حسابه كانت عائدات من "نشاط غير قانونى"، وأنه مارس منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية ومستشار لشركة "SRC International" للحصول على الأموال.